Ведущая «Давай поженимся» дала совет девушкам

Таковы «наши традиции».

Женщина может лишь задать возлюбленному вопрос о совместном будущем, но делать это стоит не в начале отношений.

Такие советы сваха, ведущая программы «Давай поженимся» дала в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«Через четыре месяца девушка может поднять вопрос об эволюции отношений. Но это не предложение руки и сердца. Вообще предложение руки и сердца мужчина делает. По нашим традициям, назовём это так. Сейчас, правда, современная история, но, как показывает опыт моих клиентов, девушка, которая сама сделала предложение, как правило, даже если получает свадьбу, но недолго живут в семейных отношениях. То есть это вот такая традиция, приоритеты мужские».

Ранее Роза Сябитова дала совет «расставаться», если предложение о браке не поступает более полугода. Ждать бессмысленно. Сожительствовать не стоит. Женщинам нужно ценить свои «драгоценные, золотые дни».