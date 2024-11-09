Десять мифов о старости, которым нельзя верить

В большинстве случаев наши представления о пожилом возрасте неверны. Самые частые заблуждения назвал эксперт

К сожалению, о старении есть слишком много заблуждений. Чип Конли, основатель первой в мире школы мудрости среднего возраста, прокомментировал 10 популярных мифов о пожилом возрасте. Их опубликовал Национальный институт США по проблемам старения.

Чип Конли, автор бестселлеров, соучредитель Modern Elder Academy (MEA), первой в мире школы мудрости среднего возраста, бизнесмен.

Миф 1. Депрессия и одиночество — это нормально для пожилых

— Зная, сколько подростков и молодых людей борются с этой проблемой, я бы не сказал, что это проблема исключительно пожилых людей, — заявил Чип Конли. Есть так называемая U-образная кривая счастья. Ее вывели ученые. Она предполагает, что наша удовлетворенность жизнью растет с возрастом.

Эту интересную закономерность проследил профессор экономики Дэвид Блэнчфлауэр: по всему миру люди в 47 лет чувствуют себя невероятно несчастными, однако потом их состояние улучшается. Причем на это никак не влияет уровень обеспеченности человека.

Миф 2. Чем старше я становлюсь, тем меньше мне нужно спать

— Это неправда, — уверен эксперт. — Но важно понимать свои собственные потребности. Если в 60 лет вам важно спать по 9 часов в день, чтобы чувствовать себя бодрым, не надо считать себя не таким, как все. То же самое касается и тех, кто активен в семь утра даже в праздники, и тех, кому хватает энергии на весь день, если ночной отдых длился всего 5–6 часов.

Если же у вас есть проблемы со сном и вы страдаете от недосыпа, утомляемости и вялости в течение дня, обязательно поговорите об этом с доктором.

Миф 3. Пожилые люди не могут учиться новому

— Это заблуждение, которое я считаю особенно вредоносным, — уверен эксперт. По его словам, необходимо и просто обязательно быть любознательным, активным, интересующимся новым именно в том возрасте, когда для этого есть достаточно времени.

Миф 4. Неизбежно, что пожилые люди будут страдать деменцией

— Наука предполагает, что люди всё больше будут страдать от деменции, когда станут жить дольше. Необходимы новые исследования на эту тему, — говорит Чип Конли. — Но сейчас бояться старости из-за того, что вы обязательно потеряете рассудок, не стоит. Когнитивные способности не будут утрачены, если вы уже в среднем возрасте займетесь здоровьем, будете физически активны и любопытны к новому.

Миф 5. Пожилым людям следует избегать физических упражнений, чтобы не травмироваться

— Это абсолютное безумие так думать, — рассказывает специалист. — Все виды физической активности полезны, безопасны и необходимы для нашего тела: садоводство, ходьба, плавание и так далее. Важно выбирать ту активность, которая подходит именно вам — доставляет комфортные ощущения, вызывает удовольствие и рекомендована докторами.

Миф 6. Если в семье был Альцгеймер, то и у меня будет

— В этом есть лишь доля правды, так как наследственная история может увеличить вероятность развития болезни Альцгеймера. Но мы также можем вести такой образ жизни, который снижает риски, — считает Чип Конли.

Миф 7. Раз я стал старше, надо отказаться от вождения

— Все люди стареют по-разному, поэтому не существует возраста, после которого водить машину уже нельзя, — говорит эксперт. Да и вообще, старение не равно потере способности управлять авто. Даже в возрасте это можно делать безопасно, важно лишь адекватно оценивать свои водительские способности. Вы, например, можете сменить автомобиль на более современный, изменить манеру вождения, не пользоваться скоростными трассами, не садиться за руль в плохую погоду, планировать маршрут перед выездом и не забывать регулярно проверять здоровье — слух, зрение в первую очередь.

Миф 8. Только женщины должны беспокоиться об остеопорозе

— Да, изначально у мужчин плотность костей выше, чем у женщин, но, по статистике, у одного из пяти мужчин старше 50 лет будет перелом, связанный с остеопорозом, а к 65 или 70 годам мужчины и женщины теряют костную массу с одинаковой скоростью, — объясняет Чип Конли.

Миф 9. Я слишком старый, чтобы бросать курить

— Это ошибочное мышление. Любой, кто так говорит, желает себе или другому смерти. И никаких других мнений быть не может, — уверяет эксперт. — Чем раньше вы откажетесь от вредной привычки, тем лучше.

Доказано: если бросить курить в возрасте до 40 лет, риск смерти со временем сравняется с показателями людей, никогда не куривших. Но даже если вам 60, стоит отказаться от табака: вы избежите многих болезней, а уже через 10 лет организм восстановится практически полностью. Чем раньше вы бросите курить, тем выше шанс, что ваш организм придет к состоянию человека, который никогда не брал сигарету в рот.

Миф 10. Мы уходим из большого секса, как выходим на пенсию

— Я знаю многих людей моего возраста и старше, которые пересматривают значение секса с возрастом, — говорит 64-летний Чип Конли. — Он становится более чувственным удовольствием, когда вы буквально делитесь любовью, а не занимаетесь сексом.