Что такое «гилти плеже» и как оно помогает от чувства вины

Рассказываем про модный сленг и технику для исцеления от чувства вины.

© Чемпионат.com

Возможно, в тайне от всех после тяжёлого рабочего дня вы включаете мультфильм и наслаждаетесь заслуженным отдыхом. Но никто не знает о вашем увлечении, так как внутри вы испытываете чувство вины, стеснения или стыда за такое времяпрепровождение. Вам трудно в компании друзей или знакомых сказать: «Я получаю удовольствие от просмотра мультфильмов». Молодёжь назвала бы это явление «гилти плеже».

Что такое guilty pleasure?

Guilty pleasure дословно переводится как «постыдное удовольствие». В интернете эта фраза означает явление, когда человек скрывает вещи, которые приносят ему наслаждение и радость. Например, мужчина может любить турецкие сериалы, нацеленные больше на женскую аудиторию. Но он тщательно будет скрывать этот факт из-за внутреннего стеснения.

Вот ещё 10 забавных примеров guilty pleasure из соцсетей:

смотреть бразильские сериалы; проходить детские тесты в интернете; петь в душе; разговаривать с комнатными растениями; вышивать крестиком; грызть семечки дома и бросать шелуху на пол; читать книги в ванной; участвовать в онлайн-розыгрышах; играть в «Три в Ряд»; подслушивать чужие ссоры.

Но почему же мы испытываем стыд и неловкость за свои интересы и как бороться с чувством вины? Давайте разбираться вместе с психологом.

Почему возникает стыд?

«Чувства вины и стыда, связанные с удовольствиями, возникают под давлением социальных норм и ожиданий. Общество формирует определённые «правила», утверждая то, что считается «приемлемым», «нормальным», «взрослым». По-разному маркируются верные с его точки зрения вещи», — Дарья Яушева, клинический психолог (ИПиКП), психолог-консультант.

Скажем, считается, что взрослый человек не должен смотреть мультфильмы или увлекаться видеогеймингом. Если мы нарушаем эти нормы, возникает ощущение «неправильности» действий.

Так проявляются внутренние установки. Они могли быть усвоены ещё в детстве от родителей или в дальнейшем от общества, когда нам внушали, что определённые интересы неправильные, недостойные, то есть их нельзя показывать.

Чувства вины и стыда за удовольствия — это не норма, хотя и довольно распространённое явление. Они связаны с самокритикой, осуждением, часто — с обесцениванием своих потребностей. Всё это возникает для того, чтобы соответствовать чьим-то ожиданиям, иногда противоречивым.

Мы начинаем внутренне себя осуждать за то, что отклоняемся от представлений извне. Это может происходить, даже если само по себе удовольствие безвредно или приносит пользу. Например, человек испытывает вину за просмотр сериала после рабочего дня. Хотя на самом деле это неплохой способ расслабиться.

Некоторое время назад в обществе была популярна критика компьютерных игр. Однако учёные сходятся во мнении и приводят доказательства того, что стратегии улучшают концентрацию и способность решать задачи. Быстрые игры развивают координацию, а нахождение в виртуальных мирах — пространственное мышление.

Определённые виды отдыха вызывают чувство вины на фоне более «полезных» вариантов вроде чтения книг или физической нагрузки. Хотя все варианты в разные моменты могут быть подходящими. Иногда для разгрузки полезно полениться, посмотреть сериал и приятно провести день.

Влияние стыда на самооценку

Если мы скрываем наши интересны, то есть прячем часть себя, собственных ценностей, это может негативно влиять на самооценку.

Чем выше чувство вины и сильнее самоосуждение, тем мы менее уверены в себе. Есть и обратная зависимость — чем ниже самооценка, тем больше человек склонен скрывать и стыдиться удовольствий. Это двусторонний путь.

Как прийти к гармонии с собой?

Необязательно рассказывать окружающим обо всех своих увлечениях. Но в разговоре с собой важно уметь стоять за себя, принимать свои интересы, разрешать наслаждаться. Так мы учимся бережно и уважительно относиться к себе и своей личности. Это, в свою очередь, путь к гармонии.

Важно подчеркнуть, что речь не идёт о вседозволенности и неограниченном гедонизме. Хотя в данной концепции нет ничего плохого, на мой взгляд.

Однако частая ошибка – думать, что если вы позволяете себе определённые удовольствия, то это приведёт к желанию получать их в неограниченном количестве. Как раз наоборот. Жажда определённых удовольствий часто бывает вызвана запретом.

Человек, который понимает себя, разрешает реализовать свои потребности, способен и управлять собственными желаниями. Он знает, что полезно для него в долгосрочной и краткосрочной перспективе. Его интересы разнообразны, и человек умеет получать удовольствие от разных вещей — в том числе от работы, спорта, общения или одиночества.

Техника для борьбы с чувством стыда

Мне нравится идея разговора с собой как с лучшим другом или с внутренним ребёнком. Как выполнять эту технику?

Представьте себе, что вы можете говорить с собой так, как любящий человек: утешать, понимать, сострадать, принимать, противостоять давлению извне и отстаивать свои интересы.

Общество может быть неправо в целом, как и его отдельные представители. Зачастую других стыдят за удовольствие люди, которые сами себе его запрещают и страдают от этого. Но в одиночку справляться им грустно. Тогда они пытаются привлечь к этому делу других.

Подумайте о том, кто и когда мог вызвать у вас чувство стыда или вины. Попробуйте поспорить с ним, посмотреть с другой стороны. Если это когда-то сделал ваш отец, постарайтесь вспомнить другого члена семьи, который относился к вам с любовью. Это может быть бабушка, добрая воспитательница в детском саду или приветливая школьная учительница. Подумайте, как эти люди отнеслись бы к вашему праву получать удовольствие. А после — станьте сами для себя тем, кто выпустит вас из клетки самоосуждения.