Психолог объяснила пенсионерам, как проживать полноценную жизнь

Не все люди легко принимают возрастные изменения, влияющие на организм и социальное положение. Некоторые замыкаются в себе и отдаляются от общества, постоянно находясь в переживаниях.

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Президент России одной из ключевых задач на грядущие годы назвал увеличение продолжительности жизни населения до 78 лет к 2030 году. Это возможно, если люди серебряного возраста будут проживать полноценную жизнь, активно взаимодействуя с социумом, отмечает облкомздрав.

Как помочь людям старшего возраста принять изменения в жизни и сохранить душевное здоровье, рассказала волгоградский психолог Людмила Гладунцова.

Эксперт отмечает, что каждому важно научиться комфортно себя чувствовать в своем возрасте, поскольку психологическое здоровье связано с физическим. В старшем возрасте душевное состояние зависит от физиологии, чувства самореализации в жизни, окружения, образа жизни и приобретенных за жизнь привычек. Особенно важны хобби и интересы человека.

Возрастным людям необходимо уделять особое внимание себе: полезное питание, прогулки на свежем воздухе, творческие увлечения, режим дня. Все это является условиями для сохранения душевного здоровья.

Гораздо легче справляются с выходом на пенсию те, у кого кроме работы всегда были какие-то хобби, друзья по интересам, семья, путешествия. Однако многие пенсионеры воспринимают свой новый уклад жизни не как новое время, когда можно заняться любимыми делами. Некоторые испытывают тревогу и чувство ненужности. Чаще всего этому подвержены люди, которые отдавали себя полностью работе. В такие моменты особенно необходима поддержка близких и родственников.

Чтобы легче принять новый жизненный этап, психолог советует найти ресурсы, которые каждому помогут почувствовать свою значимость и обрести смысл в повседневности. Хорошо в этом плане помогают клубы по интересам, где можно встретить единомышленников. С помощью интернета можно легко узнать, где и когда организуют такие встречи.

Кроме того, в старшем возрасте необходимо продолжать тренировать и тело, и ум, и душу. В этом помогут небольшие ритуалы, которые человек будет соблюдать утром и вечером. Например, прогулка на улице, книга перед сном, рисование, походы в гости. Наконец, настало время заняться любимым хобби, а если его никогда не было, то самое время начать.

Один из лучших вариантов, который поможет совместить все полезное, – это домашний питомец. День будет наполнен и прогулками, и эмоциями, и ощущением значимости. Также домашний любимец может помочь найти новых знакомых.

Подводя итог, специалист отмечает, что каждый сам выбирает, как провести свои годы и насколько интересными они будут. Независимо от возраста, многое находится в наших руках.