Семь важных вещей в отношениях, которые не должны быть помехой счастью

Отношения не так просты, потому что они состоят не только из ярких эмоций и романтики. Они являются сочетанием чувств с вещами, которые важны как для тебя, так и для твоей девушки. И эти вещи, какими бы сложными они ни казались, не должны быть помехой счастью.

Разногласия

Независимо от того, насколько похожих взглядов на жизнь вы с девушкой придерживаетесь, между вами все равно то и дело будут возникать разногласия.

Чтобы разрешить обиды и недопонимания, вам придется вести трудные разговоры, ведь замалчивание проблем никогда не приносит пользы. Вы должны учиться говорить о щекотливых и неприятных вещах для того, чтобы они не стали большой и неразрешимой проблемой, выстраивающей стену недопонимания между вами.

Несовпадение мнений и, как следствие, трудные разговоры не должны быть помехой счастью — наоборот, они выступают в качестве шага, необходимого для достижения гармонии и близости.

Ценности и убеждения

К сожалению, невозможно найти человека, который поддерживал бы твое мнение на сто процентов. Вы с девушкой можете разделять одни и те же ценности и убеждения, но все же хотя бы пара-тройка различий во мнениях у вас найдется.

Чтобы они не стали помехой вашему счастью, есть одно простое средство — компромисс. Стараясь слышать друг друга и идти навстречу, вы сможете чувствовать себя услышанными, но в то же время не отказываться полностью от того, что считаете важным.

Необходимо открыто говорить о том, что вы считаете первостепенным и жизненно необходимым, а также сосредоточиваться на общих целях, стремлениях и принципах, которые являются фундаментом ваших отношений.

Мечты и цели

Наряду с романтическим партнерством важно не забывать и о собственных целях и амбициях. И ты, и твоя девушка должны привносить в отношения уникальные страсти, стремления и мечты, а также уважать их.

Никто не должен жертвовать желаниями и целями ради того, чтобы оставаться с кем-то рядом, иначе о счастье можно позабыть. Здоровые отношения — это те, где ты можешь двигаться вперед и развиваться, а не топтаться на месте или жить в угоду чужим принципам, отказываясь от того, что для тебя важно.

Нужно обсуждать свои цели и мечты с девушкой, поддерживать друг друга, сохраняя при этом равновесие и стремясь к компромиссам. Не менее важно ставить общие цели, которые помогут добиваться большего вместе.

Личные границы

В любых отношениях необходимо устанавливать границы и поддерживать их. Это помогает жить в мире и согласии, уделяя приоритетное внимание комфорту друг друга. Личные границы не должны быть препятствием счастью, наоборот, они помогают понимать друг друга, давать четкие представления об ожиданиях, а также приемлемом и недопустимом поведении.

Разговаривая с девушкой о личном пространстве, неприятных темах, которые не стоит обсуждать, предпочтениях относительно романтики и жизни, ты делаешь для вашего общего счастья гораздо больше, чем думаешь.

Игнорирование личных границ нередко приводит к обидам, дискомфорту, разочарованиям. Если твоя девушка постоянно пересекает их и не придает им значения, счастливым быть не получится.

Независимость

Многие мужчины считают, что встречаться с самодостаточными девушками сложно и муторно. Однако независимость не должна быть помехой счастливым отношениям.

Ты должен иметь время для себя, уметь принимать самостоятельные решения и обладать личными интересами, даже если ты поддерживаешь с кем-то романтическую связь.

Однако важно находить точки соприкосновения, чтобы не стать настолько независимыми, как соседи по комнате. Нужно стремиться к балансу личного и совместного, и тогда самодостаточность каждого из вас не станет помехой на пути к общему счастью.

Увлечения

Бывает, что люди забывают про собственные увлечения, когда вступают в отношения. Их мир крутится только вокруг заботы о том, чтобы их партнер был счастлив и доволен. Иногда они и вовсе отказываются от того, что приносит им удовольствие в угоду другому человеку.

Но увлечения и хобби не должны быть помехой счастью. В здоровых отношениях люди обзаводятся общими интересами, но в то же время не забывают и про свои личные. Занимаясь тем, что приносит им радость, даже если для этого приходится проводить некоторое время порознь, они привносят в свою романтическую связь положительные эмоции, яркие впечатления, а также создают больше поводов для совместной радости.

Никто не должен жертвовать любимыми занятиями ради того, чтобы поддерживать отношения. Это ведет к обидам, разочарованию и, как следствие, расставанию с ощущением, что близкий человек так и не смог тебя понять.

Друзья и родители

Родители и друзья — это важно. Однако бывает, что именно они создают проблемы в отношениях, которых могло бы не быть. Например, лезут в твою жизнь с непрошеными советами, критикуют твои поступки и твою девушку, а также настойчиво рекомендуют поискать себе лучшую партию.

Конечно, твои родственники и приятели могут поступать так не от злого умысла, а из-за заботы и собственных тревог. Но если ты понимаешь, что твои отношения тебе нравятся и ты ими доволен, то должен сделать все для того, чтобы чужое мнение не стало помехой твоему счастью.

Важно выстраивать границы в общении с окружающими, чтобы они не вредили твоим отношениям. А иногда, к сожалению, приходится делать трудный выбор: либо бесконечно выслушивать о том, что твоя девушка тебе не подходит, либо прекратить взаимодействовать с определенными людьми и больше никогда не позволять им вмешиваться в твою жизнь.