Сексолог объяснил, почему Ди Каприо выбирает девушек до 25 лет

Актера Леонардо Ди Каприо в юности могла бросить 25-летняя девушка и теперь он подсознательно боится повторения этой ситуации, поэтому сам расстается с партнершами старше этого возраста, предположила в интервью NEWS.ru сексолог и психотерапевт Лариса Никитина. Она считает, что актер не встречается с девушками старше 25 лет из-за «импринта» — застывания в травматичной ситуации.

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«Есть много предположений, почему он выбирает молодых девушек. Может быть так называемый "импринт": человек как бы застревает в травматической для себя ситуации. Возможно, значимая женщина в его жизни, которой было до 25 или исполнилось 25, его бросила и он не может пройти этот порог. На мой взгляд, это самая правдоподобная версия», — предполагает Никитина.

Она также обращает внимание на отсутствие «модели семьи» в воспитании Ди Каприо: актера растила одна мать. Именно из-за этого Ди Каприо, считает Никитина, не умеет строить семейные отношения с женщиной и в душе остается инфантильным подростком.

«На мой взгляд, он не вырос и в свои 50 лет остался инфантильным мальчиком. Он рос в неполной семье. Предполагаю, что своего отца никогда не видел. Во всяком случае, не был с ним близок. В его восприятии отсутствует модель семьи как таковая», — считает эксперт.

По ее мнению, именно из-за отсутствия в своем детском опыте модели семьи как таковой, артист до сих пор остается холостяком.

Ранее стало известно, что Леонардо Ди Каприо голосовал за вице-президента Камалу Харрис на выборах президента США. Он посетил митинг в ее поддержку вместе с актерами Робертом Де Ниро, Керри Вашингтон и Тессой Томпсон.

Как сообщалось ранее, Ди Каприо провел ночь с 33-летней певицей Тейаной Тейлор в нью-йоркском клубе The Stafford Room. При этом артист, которому 11 ноября исполнится 50 лет, встречается с 26-летней моделью Витторией Черетти.