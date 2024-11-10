Психолог дала совет, как избавиться от чрезмерной самокритики

Психолог Людмила Гусева поделилась, как научиться объективно оценивать самого себя и здраво воспринимать критику, передает издание Marie Claire.

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По словам специалиста, самокритика может быть прекрасным инструментом для личностного роста, если использовать ее правильно. Все зависит от того, умеет ли человек найти баланс между конструктивным и деструктивным подходами.

Конструктивная критика поможет выявить ошибки и недостатки, чтобы работать над собой. Если же вы ругаете себя за каждое действие, это приведет к негативным последствиям.

Психолог Гусева перечислила явные признаки того, что человек чрезмерно критикует себя:

Низкая самооценка, депрессия и тревожность;

Излишняя критика приводит к проблемам в отношениях, так как внутренний конфликт проецируется на партнера;

Усиливается перфекционизм, и результаты работы все время кажутся недостаточными;

Страх неудачи;

Постоянная самокритика приводит к закомплексованности и усиливает страхи, связанные с общением;

Сравнение себя с другими людьми, из-за чего появляется зависть и чувство неполноценности;

Человек перестает замечать свои достижения, поскольку обращает внимание на недостатки.

Психолог выделила главные шесть правил, которые помогут справиться с излишней самокритикой.

Во-первых, следует вести справедливый внутренний диалог. Мысли о себе не должны иметь негативный оттенок. Если вы привыкли замечать свои слабые стороны, нужно использовать это как напоминание о собственных сильных качествах.

Во-вторых, стоит относиться к себе с состраданием и сочувствием. Специалист подчеркивает, что все люди совершают ошибки, и это совершенно нормально.

В-третьих, можно составить список своих сильных сторон. Важно помнить о собственных достижениях, даже если они кажутся незначительными.

В-четвертых, психолог советует практиковать осознанность. Ведение дневника поможет анализировать образ мыслей, а также лучше понимать свои мысли, чувства и эмоции.

В-пятых, не стоит пренебрегать помощью специалиста. Он поможет найти новые стратегии мышления для преодоления чрезмерной самокритики.

В-шестых, постарайтесь ставить перед собой реальные цели и отказаться от недостижимых идеалов.