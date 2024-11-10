Психолог дала совет, как избавиться от чрезмерной самокритики
Психолог Людмила Гусева поделилась, как научиться объективно оценивать самого себя и здраво воспринимать критику, передает издание Marie Claire.
По словам специалиста, самокритика может быть прекрасным инструментом для личностного роста, если использовать ее правильно. Все зависит от того, умеет ли человек найти баланс между конструктивным и деструктивным подходами.
Конструктивная критика поможет выявить ошибки и недостатки, чтобы работать над собой. Если же вы ругаете себя за каждое действие, это приведет к негативным последствиям.
Психолог Гусева перечислила явные признаки того, что человек чрезмерно критикует себя:
- Низкая самооценка, депрессия и тревожность;
- Излишняя критика приводит к проблемам в отношениях, так как внутренний конфликт проецируется на партнера;
- Усиливается перфекционизм, и результаты работы все время кажутся недостаточными;
- Страх неудачи;
- Постоянная самокритика приводит к закомплексованности и усиливает страхи, связанные с общением;
- Сравнение себя с другими людьми, из-за чего появляется зависть и чувство неполноценности;
- Человек перестает замечать свои достижения, поскольку обращает внимание на недостатки.
Психолог выделила главные шесть правил, которые помогут справиться с излишней самокритикой.
Во-первых, следует вести справедливый внутренний диалог. Мысли о себе не должны иметь негативный оттенок. Если вы привыкли замечать свои слабые стороны, нужно использовать это как напоминание о собственных сильных качествах.
Во-вторых, стоит относиться к себе с состраданием и сочувствием. Специалист подчеркивает, что все люди совершают ошибки, и это совершенно нормально.
В-третьих, можно составить список своих сильных сторон. Важно помнить о собственных достижениях, даже если они кажутся незначительными.
В-четвертых, психолог советует практиковать осознанность. Ведение дневника поможет анализировать образ мыслей, а также лучше понимать свои мысли, чувства и эмоции.
В-пятых, не стоит пренебрегать помощью специалиста. Он поможет найти новые стратегии мышления для преодоления чрезмерной самокритики.
В-шестых, постарайтесь ставить перед собой реальные цели и отказаться от недостижимых идеалов.