Психолог рассказал, где можно найти новых друзей

Совместные интересы помогают лучше понять цели и стремления другого человека.

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Не исключено, что на тренировках удастся найти партнёра и в будущем построить с ним семью.

Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» выразила спортивный психолог, мастер спорта России международного класса по лёгкой атлетике Оксана Янковская.

«Если у вас ещё нет устойчивой мотивации, вы не понимаете, что вы заряжаетесь от спорта, то я бы рекомендовала какие-то групповые занятия, найти какой-то клуб единомышленников. Это тоже будет на начальном этапе вас подкреплять. У вас сформируется определённый клуб единомышленников, это новые друзья. Я видела большое количество примеров соединения пар, когда люди занимались каким-то схожим видом спорта, этот интерес их объединяет, а потом они строят семьи и рожают детей. Ты сразу видишь, чем живёт человек, какие у него цели, интересы, и может ли он достигать своих целей».

Ранее психолог предложил создать спортивные состязания для квадроберов. Вместо того, что запрещать субкультуру, рекомендуется трансформировать её в официальное объединение. Это поможет направить деятельность подростков в полезное русло. С такой идеей в эфире радиостанции «Говорит Москва» выступил декан факультета практической психологии Московской высшей школы социальных и экономических наук Евгений Моргунов.