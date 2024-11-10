Психолог объяснил, как безболезненно завершить отношения

Психолог Страхов: сообщая о разрыве отношений, нужно использовать я-высказывания. Это один из способов свести к минимуму стресс и для партнёра, и для вас. Ведь, даже если отношения больше не приносят радости, это не снижает их значимости. И осознание этого помогает подойти к разрыву с уважением. Как сделать его максимально мягким и безболезненным, «Секрету фирмы» рассказал специалист.

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Как правильно закончить отношения

Устроить себе «проверку» мотивов

В первую очередь нужно задать себе вопрос, действительно ли это решение взвешенное и осознанное, а не результат всплеска эмоций, порекомендовал психолог, специалист по работе с утратами, потерей близких, кризисными состояниями, семейными и межличностными отношениями Максим Страхов.

Если ответ окажется положительным, подготовьтесь к разговору с партнёром:

Продумайте, что именно хотите сказать;

Выберите спокойное время;

Найдите место, где никто не будет вас отвлекать.

«Разговор на пике эмоций лучше отложить — когда вы чувствуете себя уравновешенно, партнёру будет легче воспринять ваше решение», — Максим Страхов, психолог.

Как говорить

Важно говорить честно и спокойно, без обвинений. Это позволит обсуждению разрыва пройти максимально мягко.

Лучше всего использовать «я-высказывания», которые выражают вашу личную позицию без упрёков партнёру. Например: «Я чувствую, что нам обоим будет лучше разойтись».

Это поможет партнёру понять, что решение продиктовано вашими переживаниями, а не оценкой его действий. Такой подход смягчает восприятие и снижает вероятность защитных реакций или негативных эмоций, отметил собеседник «Секрета фирмы».

Если партнёр не готов к расставанию

В этом случае важно проявить понимание его чувств, но при этом оставаться твёрдым в своём решении.

«Дайте ему время для осмысления ситуации, выражая поддержку, но не давая ложных надежд. Объясните, что для вас важно двигаться дальше, избегая споров и попыток уговоров», — Максим Страхов, психолог.

Можно предложить поддержку психолога.

Типичные ошибки при разрыве отношений

Резкий разрыв на фоне гнева, драматизация или стремление вызвать ответные сильные эмоции могут привести к ненужным конфликтам.

Важно постараться избежать взаимных обвинений, даже если партнёр настаивает на сохранении отношений.

«Чётко объясните свою позицию, оставаясь вежливым и искренним, не позволяйте себе манипулировать чувствами другого человека и не создавайте ложных ожиданий», — Максим Страхов, психолог.

Затягивание прощального процесса, особенно если решение о разрыве уже окончательное, также может усилить эмоциональную боль для обеих сторон.

«Завершение отношений — это возможность проявить уважение к себе и другому человеку. Даже если ваш путь заканчивается, можно оставить благодарность за совместное время и честно объяснить свои чувства, чтобы обе стороны смогли сохранить достоинство и достойные воспоминания», — Максим Страхов, психолог.

Такой подход открывает двери для новых возможностей, помогая каждому выйти из отношений с опытом и силой двигаться дальше, добавил специалист.