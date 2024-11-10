Что нужно знать о свиданиях с иностранцами

Еще с Советского Союза некоторые девушки мечтали выйти замуж за иностранца. Для многих эта мечта так и не сбылась. В современном мире нужно знать о некоторых нюансах знакомств с «заморскими принцами».

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Обещать — не значит жениться. И европейцы, и восточные жители любят рассказывать о том, что они родились в богатой семье, но официантом или таксистом работают, чтобы не висеть у родителей на шее. Они могут придумать, что скоро «папа передаст ему бизнес», но на самом деле этого не произойдет.

Ваши ожидания — ваши проблемы. Русские девушки обожают романтику, и они ожидают ее от «иностранных принцев», подбирая в голове свадебное платье и составляя список гостей. На самом деле не все европейцы думают о свадьбе, даже если у вас прошло уже много свиданий.

Я этого не говорил. Иностранцам можно доверять, но всегда нужно сохранять бдительность. Если вы не знаете его языка, не удивляйтесь, что вас могут «развести» на первом свидании. Обязательно изучите культуру и посмотрите, как живут женщины в той или иной стране.

Ранее сообщалось, что ученые рассказали, как можно спасти брак с помощью одного ритуала. Для этого супругам нужно ежедневно выполнять простое действие, которое займет всего шесть секунд.