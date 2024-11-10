Доктор рассказал, что поможет справиться с осенней хандрой

Осенью из-за изменений окружающей среды и короткого солнечного дня некоторые люди начинают страдать от плохого настроения и упадка сил. Такое состояние принято называть осенней хандрой. Справиться с ним поможет правильное питание, считает доктор медицинских наук Вадим Ахмедов.

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«Если вы долгое время питались фастфудом, мало пили воды и не употребляли достаточно овощей и фруктов, богатых витаминами и клетчаткой, самое время пересмотреть свой рацион», — приводит слова специалиста «Омскрегион».

Лучше всего справиться с хандрой помогут цитрусовые, абрикосы, тыква, томат, морковь, свекла, шпинат — они укрепляют нервную систему и способствуют выработке серотонина.

Также с осенним упадком сил помогут бороться морепродукты и рыба. Они богаты аминокислотами Омега-3 — природными антидепрессантами. Помимо этого, врач советует пить по утрам воду с лимоном или зеленый чай, чтобы тонизировать обмен веществ.

Осенью организму нужны запасы энергии, которые могут дать только спорт или фитнес. «Красный Север» рассказал, как физические нагрузки помогут справиться с тоской и апатией.