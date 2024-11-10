Ученые назвали главную ошибку в борьбе со скукой

Ученые из Университета Торонто (Канада) установили, что «прокрутка» видео в социальных сетях или на онлайн-платформах не помогает бороться со скукой, а усиливает ее. Результаты исследования опубликованы в Journal of Experimental Psychology: General (JEP).

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В исследовании приняли участие около 1200 человек. Чтобы определить, какие типы поведения в интернете вызывают сильную скуку, ученые провели семь экспериментов.

Первый опрос, в котором приняли участие 140 человек, показал, что люди чаще переключаются между разными видео, когда считают контент скучным. При этом в ходе другого эксперимента с участием 231 добровольца было подтверждено, что сама возможность пропустить видео или переключиться на другое способствует скуке. Также ученые выяснили, что просмотр контента приносит больше удовлетворения при ограниченной возможности выбора.

Исследователи не установили связи между продолжительностью видео и снижением выраженности скуки при просмотре — участники выразили одинаковую удовлетворенность одним десятиминутным видео и несколькими пятиминутными. Ученые предположили, что способность поднимать настроение и реализовывать развлекательные цели зависит не от типа контента, а от умения сосредотачиваться на нем.