Десять легких способов поднять себе настроение
Специалисты дали советы, как можно легко улучшить настроение, сообщает издание Maxim.
Проводите время на свежем воздухе
Созерцание природы улучшает моральное состояние, а прогулки вернут физическую бодрость.
Ученые уверены, что даже просмотр картинок с живой природой стимулируют участки мозга, отвечающие за эмоциональную стабильность и счастье.
Занимайтесь спортом
Ежедневные упражнения, даже если они занимают 15 минут, несут пользу для организма. Во время активности организм вырабатывает эндорфины, то есть гормоны счастья.
Больше спите
Хронический недосып приводит к депрессии, перееданию и даже снижает IQ.
Придумайте себе хобби
Новое хобби и вызов, брошенный себе, приводит к ощущению счастья, новым знакомствам и знаниям.
Записывайте свои негативные эмоции
Психологи уверяют, что, если дать отрицательным эмоциям выход, то таким образом можно уменьшить их влияние на себя. Следует завести блокнот на компьютере или дневник в виде тетради.
Потакайте своим слабостям
Иногда лучше позволить себе расслабиться и отказаться от жесткого самоконтроля. Даже лень бывает эффективной, уверены специалисты.
Питайтесь правильно
Правильный рацион обеспечит насыщение организма всеми нужными веществами. Это не только улучшит физическую форму, но и психологическое состояние.
Меньше критикуйте себя
Вместо того, чтобы прибегать к жесткой самокритике, лучше сосредоточиться на своих успехах в минуты слабости.
Ставьте перед собой цели
Настроению обязательно даст импульс факт достижения цели, особенно если она сложная и долгосрочная. Кроме того, сама постановка цели делает человека счастливее.
Жалуйтесь
С помощью жалоб мы можем найти решение проблемы, а это обязательно окажет позитивное влияние на настроение.