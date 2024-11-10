Десять легких способов поднять себе настроение

Специалисты дали советы, как можно легко улучшить настроение, сообщает издание Maxim.

© Unsplash

Проводите время на свежем воздухе

Созерцание природы улучшает моральное состояние, а прогулки вернут физическую бодрость.

Ученые уверены, что даже просмотр картинок с живой природой стимулируют участки мозга, отвечающие за эмоциональную стабильность и счастье.

Занимайтесь спортом

Ежедневные упражнения, даже если они занимают 15 минут, несут пользу для организма. Во время активности организм вырабатывает эндорфины, то есть гормоны счастья.

Больше спите

Хронический недосып приводит к депрессии, перееданию и даже снижает IQ.

Придумайте себе хобби

Новое хобби и вызов, брошенный себе, приводит к ощущению счастья, новым знакомствам и знаниям.

Записывайте свои негативные эмоции

Психологи уверяют, что, если дать отрицательным эмоциям выход, то таким образом можно уменьшить их влияние на себя. Следует завести блокнот на компьютере или дневник в виде тетради.

Потакайте своим слабостям

Иногда лучше позволить себе расслабиться и отказаться от жесткого самоконтроля. Даже лень бывает эффективной, уверены специалисты.

Питайтесь правильно

Правильный рацион обеспечит насыщение организма всеми нужными веществами. Это не только улучшит физическую форму, но и психологическое состояние.

Меньше критикуйте себя

Вместо того, чтобы прибегать к жесткой самокритике, лучше сосредоточиться на своих успехах в минуты слабости.

Ставьте перед собой цели

Настроению обязательно даст импульс факт достижения цели, особенно если она сложная и долгосрочная. Кроме того, сама постановка цели делает человека счастливее.

Жалуйтесь

С помощью жалоб мы можем найти решение проблемы, а это обязательно окажет позитивное влияние на настроение.