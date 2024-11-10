Психолог перечислил признаки родительского выгорания

Наверняка каждый хотя бы раз в жизни испытывал опустошение от дела, которому уделяет большую часть времени. Физическое и психическое истощение в ответ на стресс или усталость — это и есть эмоциональное выгорание. Раньше его связывали в основном с работой, творчеством или отношениями, но сейчас все чаще говорят и о родительском выгорании. Об этом «Газете.Ru» рассказала Гульфия Касимова, педагог-психолог и эксперт Учи.ру.

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«Зачастую родители рассматривают ребенка как проект: нужно взяться и выполнить задачу. Многие пренебрегают отдыхом и не заряжают свою "батарейку", которая их потом должна питать. Перенапряжение и последующее выгорание — просьба нашего организма о помощи», — сказала Касимова.

«Звоночки», на которые родителям стоит обратить внимание: эмоциональное отдаление от ребенка; невозможность получать удовольствие от родительства; разочарование в себе как в родителе; ощущение «с меня хватит».

«Сейчас требования к родителям гораздо выше, чем были раньше. Семьи, как правило, нуклеарные, и родители не всегда могут рассчитывать на поддержку других родственников. Все обязанности и ответственность за воспитание ребенка делятся между двумя людьми — зачастую неравномерно. Нередко родительский опыт усложняют уже существующие трудности — склонность к депрессии, психические особенности и высокая тревожность», — объяснила психолог.

Из-за любви и желания родителей дать ребенку самое лучшее, в социологии появился термин «интенсивное родительство» — стиль воспитания, когда все усилия семьи направлены на развитие ребенка, без внимания к своим ощущениям.

«Я часто сталкиваюсь с высокой вовлеченностью родителей в учебу детей. Многие мамы и папы считают, что отметки ребенка в школе — это непосредственная оценка того, как они справляются с ролью родителя. Такая «образовательная гонка» учитывает не индивидуальный профиль ребенка, а лишь проекции и амбиции мамы и папы», — рассказала она.

Например, родители чересчур строго относятся к оценкам ребенка и не учитывают его способности и наклонности. Если чувствуете, что это про вас, ответьте честно на вопрос: хорошие отметки и масса кружков нужны ребенку или вам?

Признаки избыточного внимания к учебе ребенка: перегрузка расписания, тревожное отношение к оценкам, выполнение домашнего задания за ребенка, чувство вины: «я плохая мать, я ребенку недодаю, можно сделать больше».

«Важно помнить, что основная миссия родителя — любить своего ребенка и заботиться о нем. Гипервнимательное отношение к учебе никогда не шло на пользу ни родителям, ни детям. В образовательном процессе у каждого должна сохраняться своя роль. Родитель может поддерживать ребенка, находить возможности и экспертов, которые могут облегчить обучение, вовлечь ребенка, но не обучать. Для этого есть специалисты — учителя, репетиторы, образовательные онлайн-платформы — все те, кто как раз занимает роль наставника в обучении», — отметила эксперт.

Если вы начали замечать признаки выгорания, первым делом стоит обратиться за консультацией к специалисту. Однако для быстрой самопомощи можно использовать техники, которые помогут снять напряжение и вернуть баланс.

Расставляйте приоритеты и находите время для отдыха. Можно договориться с другими родителями и сопровождать детей на занятия и прогулки по очереди. Также родственники могут забрать ребенка на несколько часов — это время важно уделять только себе. Отработку школьных знаний и развитие новых навыков у ребенка делегируйте специалистам в образовании.

«Делитесь чувствами. Признать проблему — это первый шаг к ее решению. В случае с интенсивным родительством проблема может быть не столько в учебе, сколько в восприятии ситуации. Не держите все в себе и забудьте о позиции "я сам". Можно и нужно честно просить близких о поддержке», — рекомендовала психолог.

Отдыхайте вместе со второй половинкой. После рождения ребенка многие пары перестают проводить время вместе. Важно не лишать себя близости: сходить с партнером в кино, погулять в парке или поужинать в ресторане. Постоянно находиться в роли родителя крайне тяжело — необходимо переключаться и учиться жить собственную жизнь.