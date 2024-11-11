Раскрыт главный секрет привлекательности женской фигуры

Немецкие ученые из Констанцского университета выяснили, от чего именно зависит воспринимаемая привлекательность женского тела. Исследование опубликовано в научном журнале Scientific Reports (SciRep).

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Долгое время считалось, что при оценке привлекательности тела человека главную роль играют определенные пропорции. На протяжении столетий художники изучали концепцию золотого сечения — математической пропорции, которая, как считается, изначально приятна глазу человека.

Одной из конкретных пропорций, которую часто подчеркивают в исследованиях женской красоты, служит соотношение талии и бедер. Оно рассчитывается путем деления окружности талии на окружность бедер. Более низкое соотношение талии и бедер, обычно около 0,7, часто связано с более высокими оценками привлекательности.

Эволюционные психологи предполагают, что это соотношение может служить сигналом для здоровья и фертильности.

В новом исследовании специалисты решили улучшить понимание предикторов привлекательности.

Команда попросила 80 человек оценить притягательность 12 контурных рисунков, изображавших различные женские фигуры. Добровольцев попросили оценить каждой изображение по шкале от 1 до 100.

Затем ученые модифицировали рисунки, варьировав изгиб боковых контуров тела независимо от соотношения бедер к талии. Такой метод создал выборку, в которой изгиб и пропорция бедер и талии больше не были согласованы.

Результаты показали, что соотношение талии к бедрам 0,7 считалось привлекательным для самых узких фигур, но эффект снижался по мере увеличения ширины тела.

Вместе с тем тела с умеренным уровнем округлости получили самые высокие оценки притягательности вне зависимости от соотношения бедер и талии.

Ранее ученые нашли связь между временами года и женской привлекательностью в глазах мужчин.