Мужчина исполнил фантазию о сексе втроем и пожалел об этом

Мужчина с ником @Touristupdatenola рассказал на форуме Reddit, что пожалел, когда исполнил фантазию о сексе втроем. Его историю опубликовало издание Metro.

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Издание привело данные проведенного в 2024 году Институтом Кинси исследования, показавшего, что 95 процентов мужчин и 87 процентов женщин фантазировали о сексе более чем с одним человеком. Однако мужчина, рассказавший свою историю, оказался недоволен, когда воплотил это желание в жизнь.

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Другие комментаторы отметили, что им было сложно добавить третьего человека в уже существующую пару.

Независимо от того, кто получает двойное внимание, чьи-то чувства задеваются. Это происходит независимо от того, насколько бережным, открытым и непривязывающимся вы себя считаете @Final-form-7177.

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