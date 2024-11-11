Психотерапевт назвала четыре признака измены партнера

Не всегда легко заметить в поведении партнёра, что у него есть любовные связи на стороне, но психотерапевт из Великобритании Бхавна Райтатхи назвала признаки, которые помогут распознать неверность.

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Повышенное либидо. Считается, что изменщик теряет сексуальный интерес к нынешнему партнёру, однако это не так. Чаще всего у человека, наоборот, повышается либидо.

Чрезмерное использование телефона. Изменщики много времени проводят за телефоном. Самый очевидный признак неверности — человек прячет телефон или устанавливает на нём пин-код.

Внезапная агрессивность. Они начинают критиковать своих партнёров, угрожать им. По словам психотерапевта, такая реакция является самозащитой.

Газлайтинг. Изменщики проецируют вину на своего партнёра, они заставляют его сомневаться в себе.

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