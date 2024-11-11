Почему россиянки стали меньше рожать

Но, несмотря на титанические усилия государства, россиянки фертильного возраста все чаще откладывают или вовсе отказываются от рождения детей. Любовь Ерофеева, старший преподаватель медицинского факультета университета «Синергия», акушер-гинеколог, в эксклюзивной беседе с журналистом редакции RuNews24.ru рассказала, что такое демографический переход, и дала свои объяснения низкой рождаемости в стране.

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Врач уверена, что не всё возможно решить, просто строя жилье и предоставляя различные льготы, выплачивая материнский капитал или пособия семьям с детьми, улучшая инфраструктуру медицинских учреждений, создавая социальные объекты, строя детские сады и школы, обеспечивая население специалистами здравоохранения, социальной и семейной политики.

«В доиндустриальном обществе были высокая рождаемость и высокая смертность, оба показателя были сбалансированы. Во всех странах мира (за исключением, возможно, некоторых стран Африки) начиная с конца XVIII века в течение нескольких поколений происходит демографический переход. Это длительные процессы, ведущие к снижению рождаемости и снижению смертности, то есть снижается суммарный коэффициент рождаемости, люди живут дольше, население стареет, в результате чего численность населения стабилизируется, а то и вовсе снижается. Второй демографический переход начался в конце XIX века, когда стало происходить повсеместное изменение модели брака, увеличение возраста вступления в брак, а также рождения первого и последующих детей, увеличение интервалов между родами. Кроме того, наблюдался и ряд социальных перемен: рождение детей вне официального брака, увеличение числа людей, никогда не вступавших в зарегистрированный брак и не имеющих детей», - рассказала Любовь Ерофеева.

Спикер продолжила свою мысль и добавила, что Российская Федерация не исключение.

«У нас, как и в других странах европейского континента, снижается рождаемость, превалирует малодетность, постепенно растет продолжительность жизни населения. Следует отметить, что в РФ ниже среднемировых уровни материнской и младенческой смертности, что свидетельствует об огромном внимании государства к этим факторам, о развитии медицинских технологий и социального сопровождения нуждающихся», - подчеркнула собеседница издания.

По её словам, в России совпали сразу несколько негативных факторов, они как глобальны, так и локальны, некоторые системны и долгосрочны, другие – ситуативны, но их следует принимать во внимание, когда мы сокрушаемся, почему россиянки стали меньше рожать. Это высокая смертность мужчин трудоспособных возрастов, а значит, уменьшение выбора для первичного вступления в брак (или повторный брак); это малочисленность поколения девушек и юношей 90-х годов рождения, которое вступает в брачный возраст; урбанизация и большой процент жителей городов; высокие уровни образования у населения; невысокая религиозность; разрушение традиционных семейных укладов; необходимость в женских рабочих руках на производстве, в сфере быта, образования и медицины; невысокие уровни финансовых возможностей и доходов/зарплат у населения; невысокая обеспеченность собственным жильем; неготовность брать на себя ответственность за партнера по браку и будущих детей; необходимость присмотра/ухода за пожилыми родственниками предыдущих поколений в связи с отсутствием нужной инфраструктуры.

«Часть медицинских проблем можно было бы решить, защищая репродуктивное здоровье молодежи, снижая процент инфекций, передаваемых половым путем (ИППП), нежелательных беременностей и последующих абортов путем использования современной эффективной контрацепции (гормональные контрацептивы и мужские презервативы), проводя реабилитацию репродуктивной функции женщин после акушерских осложнений и гинекологических вмешательств, соблюдая интергенетические интервалы (не менее 2 лет между беременностями), поддерживая во имя здоровья малыша грудное вскармливание до года среди молодых мам, и многое, многое другое», - убеждена Ерофеева.

Врач также сказала, что в подавляющем большинстве молодежь планирует рождение одного-двоих детей, гораздо реже – троих-четверых. Но для этих планов необходимы условия: соматическое, гинекологическое и психологическое здоровье женщины, наличие профессии у будущей матери, наличие достойного дохода у семьи, крыши над головой, и, помимо помощи от государства, поддержка близких и родных в вопросах ухода и воспитания ребенка.

«Возможно, диссонанс кроется в том, что современные мужчины и женщины по-разному видят свою счастливую семейную жизнь? На протяжении десятилетий функции матери в семье почти не изменились, она работает по дому на 10 часов в неделю больше, чем мужчина, а у отца роль главы семьи претерпела кардинальные изменения и почти совсем свелась на нет. Раньше отец должен был обеспечивать семью и быть наставником сына по передаче ему трудовых навыков (пахать, сеять, косить, столярничать, пасти скот, ухаживать и запрягать лошадь и т.д.) – таковы были две основные функции мужа. Теперь часто мать является кормильцем семьи и трудовые навыки прививает сыну сама, либо к труду приучает школа, колледж, вуз. Отцы должны были компенсировать утрачиваемые функции бОльшим вовлечением в домашние и бытовые дела, но у нас это плохо прививается и лишь эпизодически 2/3 отцов принимают участие в уходе за детьми, а в Европе отцы даже чаще матерей используют послеродовый отпуск, остаются с детьми дома, в то время как матери выходят на работу, особенно если она у них более высокооплачиваемая», - привела факты врач.

В заключение эксперт привела данные статистики. Все больше женщин откладывает рождение малыша по ряду личных или медицинских причин, примерно 5-6% родов происходят у матерей старше 35 лет и их число растет, а 40% женщин, судя по соцопросам, не станут рожать до тех пор, пока не вступят в брак или не встретят надежного человека, который сможет позаботиться о них и будущем ребенке.