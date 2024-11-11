Психолог дала советы по достижению целей в спорте

Для этого следует выполнять специальный когнитивный тренинг и анализировать трудности, с которыми можно столкнуться.

Такими рекомендациями в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделилась Оксана Янковская.

«Упражнение «Препятствие» очень классное. Берёте лист бумаги. Внизу рисуете человечка, а наверху рисуете звёздочку и пишете свою спортивную цель, что бы вы хотели. Например, заниматься регулярно или, возможно, вы уже регулярно занимаетесь, но задумываетесь о возможности участвовать в соревнованиях, хотите пробежать пять километров. Запишите цель. Между человечком и звёздочкой есть путь, ваша дорога. На этом пути могут возникать препятствия. Используем образ камушка — маленький, средний и большой. Чем больше камушек, тем сложнее вам будет преодолевать препятствие. Записывайте и зарисовывайте камушки и продумывайте, как вы будете преодолевать препятствия. Если человек понимает, что человек физически истощён, то тогда физическая нагрузка пойдёт для него в долг, он будет брать в долг у организма, а это не очень хорошо. А если вы, например, просто когнитивно утомились, много задач решали, но в целом физически не устали, тогда физическая нагрузка пойдёт вам на пользу. Наоборот, будет прилив сил, энергии и гормонов счастья».

Ранее спортивный психолог назвала «золотое правило бегуна» в осенне-зимний период. На улицу необходимо одеваться так, чтобы было «немножечко холодно». Идти на тренировку в пуховике не стоит, так как это приведёт к перегреву, затруднённому дыханию и повышенному пульсу.