Психолог: у женщин ярче проявляется комплекс неполноценности
Это происходит из-за подавления агрессии.
Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделилась Елена Соловьёва.
«Женщины больше страдают от комплекса неполноценности. Комплекс неполноценности проявляется у женщин ярче. Конрад Лоренц, когда исследовал агрессию, выяснил, что у всех живых особей одинаковое количество агрессии. Мужская агрессия социально поощряема. Потому что мужчина должен быть ловкий, сильный, смелый, умелый. Он может проявлять эту агрессию в мир без зазрения совести. Мужчина должен быть природно-агрессивным, и это одобряется. Что касается женщины, у которой такое же количество агрессии, она вынуждена, начиная с детских лет, её подавлять. Потому что женщина агрессивной, поставить знак равно злой, быть не может. Она должна постоянно подавлять агрессию. А это сильнейшая энергия, если она выработалась, она куда-то будет направлена. Мы вынуждены направлять её внутрь себя. Поэтому в психологии даже есть такой термин — нормативная неудовлетворённость собой. Как будто бы считается, что полностью удовлетворённой собой женщиной быть в принципе по природе не может».