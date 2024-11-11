Как распознать и пресечь манипуляцию

В жизни каждого из нас бывают моменты, когда нам кажется, что нас используют как подвижной мостик к чьим-то амбициям, как заботливую «мамочку» или вообще передвижной банкомат. Начнем с того, что обычно это вот «кажется» оказывается чистой правдой. Как отличить искреннюю заботу от хитрых манипуляций? И главное, как поставить на место наглеца, не потеряв собственного достоинства и хорошего настроения? Держите список-памятку и несколько жизненно важных лайфхаков от психолога Радмилы Бакировой, которая разбирается в характерах и судьбах людей вот уже 25 лет.

Вечное «Только ты можешь мне помочь!»

Ах, этот сладкий лепет о том, что именно вы — последняя надежда человечества. Если ваши друзья или коллеги начинают каждый разговор с просьбы о помощи, которая потом не вознаграждается и не ценится, знайте: вас пытаются превратить в пешку в чужой игре.

Начните с магического слова «нет». Не просто так, а с объяснением:

«Я сейчас не могу тебе помочь, у меня запланировано изучение испанского/курс по саморазвитию/просто отдых».

Пусть ваши планы будут на первом месте.

Чувство вины как метод управления

«Как ты можешь отказать, ведь я для тебя…» Начинается перечисление всех заслуг перед вами, а на выходе — вы оказываетесь в долгу, и это кажется вечным. Эмоциональный шантаж — любимый инструмент пользователей.

«Ясно и четко дайте понять, что ваши отношения — это не кредитная карта с бесконечным лимитом. Напомните о своих границах и о том, что взаимоотношения должны приносить радость обеим сторонам. И не игра в одни ворота», — напоминает Радмила.

Постоянные долги

Заняли «до завтра» и «завтра» уже три года как наступило. Если чья-то финансовая стратегия построена на вашем кошельке, это плохой знак. Установите четкие правила игры. Если речь идет о деньгах, пусть это будет оформлено официально или с условием возврата к определенной дате. Не бойтесь напоминать о долге.

Все проблемы — ваши проблемы

Когда кто-то рассматривает вас как своего личного психолога, няньку или спасателя от всех бед без взаимности, это повод задуматься.

«Поделитесь своими заботами или даже попросите о помощи и посмотрите на реакцию. Если ваш собеседник внезапно занят, когда речь заходит о ваших проблемах, возможно, пришло время пересмотреть эти отношения», — утверждает психолог.

Ваше время — их время

Если ваши планы регулярно отменяются из-за чьих-то капризов, вас определенно не уважают. Начните ценить свое время. Напомните окружающим, что оно так же важно, как и их собственное, и планы на вечер с сериалом или полноценный десятичасовой сон, или прогулка по парку в одиночестве — это тоже планы. Помните: ваша жизнь — это не бесплатный аттракцион для чьего-то развлечения!