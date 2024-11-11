Психолог: гармоничная личность легче переносит стрессы

Медицинский психолог психиатрической больницы №1 Нижнего Новгорода, главный внештатный специалист нижегородского Минздрава Елена Уханова рассказала, что за чувством тревожности чаще всего кроются эмоции или потребности, зачастую неосознанные.

«Какие-то люди живут в более спокойной, уравновешенной обстановке, у них устроено социальное функционирование, работа, личное пространство. У других минимальные изменения вызывают стресс», — объяснила она в интервью ИА «Время Н».

Чтобы не поддаваться влиянию стресса, психолог рекомендовала стараться быть гармоничной личностью, уметь переключаться на интересные занятия и хобби, а также проговаривать свои проблемы с близкими и друзьями.

Также крайне важны самоконтроль и критическое отношение, добавила Уханова.

Ранее ведущий эксперт по генетике лаборатории «Гемотест» Елена Корчагина рассказала, что на стрессоустойчивость во многом влияет наследственность.