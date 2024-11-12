Психолог рассказала, как эффективно избавляться от стрессов

По словам специалиста, стрессовое состояние может возникнуть иногда из-за незначительных происшествий или событий.

Какие-то люди живут в более спокойной обстановке, у них устроено социальное функционирование, работа, личное пространство. У других минимальные изменения вызывают стресс. Для одного это выборы президента США, для другого - случайно сломанный ноготь. Совсем как в пословице: "У кого-то щи пустые, у кого-то жемчуг мелкий", - отмечает Елена Уханова.

По мнению психолога, даже самые неожиданные приступы тревожности имеют глубокие причины. За такими состояниями скрываются различные эмоции или потребности.

Сохранение баланса между ответственностью и безразличием в нужные промежутки времени является основой для формирования гармоничной личности.

Риск возникновения стрессовых состояний снижает интересное хобби. Если его нет, то хорошо поможет уборка. Психика устроена так, что это неплохо помогает отвлечься, приводит слова специалиста ИА "Время Н".