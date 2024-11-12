Эксперт объяснила феномен синдрома упущенной выгоды

Психолог Алёна Ал-Ас рассказала о феномене синдрома упущенной выгоды.

«Такое психологическое явление, как синдром упущенной выгоды, за последние 20 лет стало настоящим клондайком для отделов продаж всех компаний по всему миру», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, человеческий мозг склонен отдавать приоритет срочным, а не важным задачам, поэтому когда покупатель видит скидку, ограниченную по времени, то с большой долей вероятности он его купит.

Кроме того, на желание что-то приобрести влияет и страх оказаться за бортом своей социальной группы, остаться единственным, кто ничего не купил во время распродажи.

Ал-Ас советует понять, что большие распродажи и ограниченные по времени скидки — это прежде всего маркетинговые уловки.

Ранее директор по развитию компании «Актив», эксперт по кибербезопасности Владимир Иванов в беседе с «Радио 1» рассказал о схемах, которые применяют мошенники в «чёрную пятницу».