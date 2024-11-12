Эксперт рассказал, что делать женщинам, заподозрившим измену

За советом к эксперту по отношениям Колин Нолан обратилась пожилая замужняя женщина, которая заподозрила измену мужа по нескольким признакам. Ее письмо, а также полученный ответ опубликовало издание Mirror.

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По словам женщины, она замужем уже 30 лет, причем они с будущим мужем познакомились, когда им было по 24 года. У пары трое детей и один внук. Автор письма отметила, что трудности в отношениях с мужем начались примерно полтора года назад.

«Я убеждена, что он завел роман женщиной, с которой встречался, когда еще учился в колледже. Когда ты с кем-то вместе 30 лет, замечаешь изменения в поведении, к тому же мы живем в маленьком городке, где все знают друг о друге», — объяснила женщина.

Автор письма добавила, что женщина, которую она считает любовницей супруга, тоже замужем и имеет детей.

«Дошло до того, что я теперь избегаю пабов, потому что чувствую себя неловко и беспокоюсь, что люди знают что-то, чего я не знаю, и думают, что я дурочка. Муж заставляет меня чувствовать себя сумасшедшей всякий раз, как я упоминаю об этом, говоря, что мне не следует верить местным сплетням», — пожаловалась она.

В ответ Нолан отметила, что ситуация так дальше продолжаться не может.

«Ему нужно либо доказать вам, что ничего не происходит, либо признаться во всем и разобраться с проблемой. Если бы я думала, что мой 30-летний брак находится в беде и мой партнер может бросить меня из-за неправдивых сплетен, я бы сделала все возможное, чтобы внести ясность», — отметила специалистка.

Для спасения брака Нолан посоветовала консультацию с семейным терапевтом.

«Наступил переломный момент, вы недовольны, не доверяете ему — скажите, что уйдете от него до тех пор, пока он не будет готов к честному разговору. Я знаю, что столкнуться с тем, что ваш брак может распасться — это больно и страшно, но вы не можете прожить свою жизнь так», — заключила она.

Ранее психолог Сюзан Троттер и эксперт по отношениям Хизер Хаген рассказали, что многие люди после разрыва отношений продолжают общаться с бывшими партнерами, что лишает их возможности двигаться дальше. Они заверили, что пережить расставание можно в том случае, если полностью прекратить общение с экс-партнером, даже если хочется переписываться с ним или он присылает сообщения.