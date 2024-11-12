Секс-коуч дал совет жене мужчины с микропенисом

Секс-коуч Рич Юзвяк дал совет девушке, чей переживает из-за небольшого размера пениса. Письмо читательницы и ответ специалиста опубликовало издание Slate.

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По словам женщины, они с мужем женаты уже три года. Ей нравится сексуальная жизнь в семье, но мужчина комплексует из-за очень маленького члена. Более того, супруг боится передать эту интимную черту наследникам настолько, что настаивает на использовании донорской спермы.

«У моего мужа здоровые родственники с меньшим риском хронических заболеваний, чем у моей семьи. Он красивый, нежный и умный. Все его замечательные черты не обязательно должны передаваться по наследству, но мне бы хотелось, чтобы ребенок разделял их. Неужели размер члена так важен?» — задалась вопросом жена.

Юзвяк в ответ отметил, что на размер полового члена влияет множество факторов, включая гормональный уровень и диету, а не только генетика. Согласно статье Medical News Daily, Y-хромосома, унаследованная от отца, определяет развитие пениса и яичек, но не обязательно размер или обхват пениса. Эти характеристики могут зависеть от Х-хромосомы, унаследованной от матери, добавил специалист

«У вашего мужа есть живое доказательство того, что размер члена не обязательно влияет на сексуальное удовлетворение его партнерши. Вы, по вашим словам, полностью удовлетворены, но вашему мужу этого недостаточно, и это влияет на его жизненные решения», — написал он. Юзвяк порекомендовал мужу женщины обратиться к психотерапевту, который помог бы ему принять свое тело.

Ранее Юзвяк дал совет измученной проснувшимся после потери мужа либидо женщине, которой около 80 лет. Коуч рекомендовал прежде всего попытаться преодолеть смущение и начать знакомиться с людьми на сайтах и в приложениях для знакомств.