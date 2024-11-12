Психолог объяснила рост числа людей с расстройством пищевого поведения

Число людей с расстройством пищевого поведения (РПП) в мире намного больше, чем принято считать. Только за последние 20 лет это число выросло вдвое, по примерным оценкам, им страдает до 8% населения планеты.

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"Во-первых, число людей с диагностированным РПП выросло просто потому, что появилось больше внимания к этой области, появилось больше специалистов, и те, кто имеет расстройство пищевого поведения, стали чаще к ним обращаться. Во-вторых, мы все еще живем в мире, который очень сконцентрирован на внешности, что заставляет многих быть недовольными своими фигурами, своим весом. Нереалистичные идеалы красоты, которые долгие годы пропагандировались, все еще имеют огромное влияние. И если раньше этому влиянию были в большей степени подвержены девушки и женщины, то сегодня его жертвой все чаще становятся мужчины. Причиной РПП могут стать и другие психологические проблемы - длительный стресс, тревога, травмирующие события и т.д., в частности, например, пандемия COVID-19", - пояснила "Российской газете" психолог Анна Сметанникова.

Она отметила, что большинству людей свойственно быть не довольными собой или какой-то особенностью своей внешности, а подросткам - преувеличивать и драматизировать любую проблему. У эмоционально чувствительных людей недовольство собой усиливается внешним давлением со стороны общества, медиа и социальных сетей. Чем выше требования, предъявляемые обществом к человеку, тем сложнее с ними справляться, не у всех есть необходимые для этого ресурсы.

"При этом, справедливости ради, надо отметить, что далеко не у всех недовольство собой становится причиной появления психологических расстройств или расстройств пищевого поведения. Есть интересная статистика, которая показывает, что около 80% пациентов с дисморфофобией (психическое расстройство, при котором человек чрезмерно зациклен на недостатках внешности) подвергались жестокому обращению в детстве. И если проблема зашла довольно далеко, то шансы, что она решится сама собой, невелики. В острых случаях может потребоваться помощь психотерапевта. Очень хорошо в этом плане работает когнитивно-поведенческая терапия, гипноз. В более простых случаях помочь себе можно и самостоятельно", - поясняет психолог.

Во-первых, уточняет она, стоит понять, что в век фотошопа и всевозможных фильтров люди на фотографиях и в жизни часто выглядят совсем по-разному.