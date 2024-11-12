Психолог заявила о «зашифрованных проблемах» у людей с тату и пирсингом

Психолог рассказала о наличии «зашифрованных проблем» у людей с татуировками и пирсингом
Внутренние расстройства проявляются во внешнем виде человека.
Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделилась Елена Соловьёва.
«У нас организм очень целостный. Когда у нас проблемы в голове, она совершенно точно проявляется вовне. Поэтому у людей с психологическими проблемами во внешности совершенно точно считываются проблемы. Есть закодированные, зашифрованные проблемы, которые считает только профессиональный психолог, который занимается психосоматическими направлениями. Есть проявления, которые видны невооружённым взглядом всем. И человек, который старается быть незаметным, и человек, который разрушительно выглядит, который весь в татуировках, в пирсинге, с жёсткими экспериментами со своей внешностью, это всё считывается. Бесконечные жертвы постоянного улучшайзинга тоже считываются, когда человек уже выглядит неестественно. Если человек меру знает, понимает, где надо остановиться, в этом случае проблем нет».
Ранее Соловьёва заявила, что у женщин ярче проявляется комплекс неполноценности. Это происходит из-за подавления агрессии.