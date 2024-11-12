Психолог призвала дарить мужчинам на Новый год «эмоциональные подарки»

Психолог Александра Миллер рассказала, что лучшими подарками для мужчины на Новый год станут путешествие, полет на воздушном шаре или поход в спа. По ее словам, мужчины испытывают нехватку эмоций в жизни, поэтому им нужно дарить «эмоциональные подарки».

Подарки женщине зависят от финансовых возможностей мужчины, отметила специалист. Она обратила внимание на то, что женщины — существа материальные, поэтому ценят заботу о себе.

«Конечно, если вы совсем не знаете, какой подарок понравится вашей второй половинке, то лучше намекнуть или издалека поинтересоваться, что ей или ему было бы интересно. Подарить сюрпризом, но от души — это, конечно, здорово. Однако от души часто бывает очень опрометчиво, потому что даже марка подаренного украшения может очень расстроить, — сказала в беседе с NEWS.ru Миллер.

Согласно исследованию сервиса SuperJob, проведенного в преддверии прошлого Нового года, российские мужчины заявили, что больше всего хотели бы получить деньги, а женщины — путешествие.