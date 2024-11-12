Как нужно брать аскезу без вреда для здоровья

В последнее время аскеза, которая заключается в добровольном ограничении удовольствий, стала модным явлением. Люди следуют этой практике ради исполнения желаний, однако в ней есть много минусов, в том числе она может привести к низкой самооценке, предупредила в беседе с 360.ru психолог Дарья Дугенцова.

© Газета.Ru

Среди плюсов, по мнению специалиста, можно выделить удобство ограничений, используемых как проверка своей выдержки и в некоторых случаях – как инструмент улучшения качества жизни. В том числе благодаря аскезе можно отказаться от вредных привычек, а если цель достигнута – повысить себе самооценку.

«Плюсов действительно очень много, а минусы появляются, если человек морально не готов к такому эксперименту», — подчеркнула Дугенцова.

Она пояснила, что практика может надломить и закончиться понижением самооценки, если человек поймет, что у него нет выдержки. Также среди последствий – отказ верить в себя и свои силы в будущем, основываясь на этом одном неудачном опыте. Если нет старшего мастера, который может помогать, то аскеза также чревата негативными последствиями для здоровья, считает психолог. Она призвала правильно относиться к практике, изучить ее перед началом и подготовиться, настроившись не ругать себя, если что-то не удастся.