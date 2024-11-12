Бизнес-психолог рассказала, как руководителям минимизировать стресс

HR-эксперт и бизнес-психолог Наталия Меркулова дала советы руководителям, как справляться со стрессом на работе.

Чтобы избежать перегрузки нервной системы, следует систематизировать работу, например выписывать все зависшие дела и задачи, определяя их приоритетность, сообщила эксперт в беседе с РИАМО.

Это позволит освободить «оперативную память» мозга и снизить внутреннее напряжение и ответственность, освобождая ресурсы для решения актуальных задач, отметила Меркулова.

«Также важно делегировать обязанности команде, создавая атмосферу доверия и поддержки. Руководитель не должен переносить свой стресс на сотрудников, а, наоборот, объединять команду в сложные моменты», — резюмировала психолог.

Ранее психолог, руководитель Центра психологической помощи на Фонтанке Полина Токарева в беседе с НСН рассказала о способах справиться со стрессом на работе.