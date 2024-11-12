О чем мужчины чаще всего врут в постели

Мужчины далеко не всегда честны даже в длительных отношениях, что уж говорить о начальном этапе. При этом женщине не так-то просто распознать, где правда, а где ложь в словах партнера, с которым уже произошел интим. Практический психолог Ольга Антипова рассказала WomanНit, в каких моментах мужчины чаще всего лукавят, оказавшись в спальне с женщиной.

Чувства и привязанность

Некоторые мужчины могут утверждать, что испытывают сильные чувства к своей партнерше, чтобы создать иллюзию глубокой связи, поясняет наш эксперт. Однако на самом деле они могут быть не готовы к серьезным отношениям или просто искать секса на несколько раз, так как для мужчины интим более физиологичен и не вызывает такой гормональной привязки, как это происходит с женщиной. Не стоит живо верить словам ослепленного страстью мужчины, смотрите на его действия.

Забота о здоровье

Мужчины иногда могут скрывать информацию о своем здоровье или сексуальных заболеваниях, что крайне опасно. Это может быть связано с чувством стыда или страхом перед осуждением, особенно если вы не так давно знакомы. Важно помнить, что открытое обсуждение в этом вопросе — это проявление заботы о себе и о партнерше. Важно понимать, что с последствиями безрассудного незащищенного секса разбираться придется только вам, нет никаких гарантий, что мужчина вызовется вас поддерживать в такой непростой ситуации. Всегда используйте барьерную защиту, тем более если вы находитесь в самом начале отношений.

Частота интимной близости

Мужчины могут врать о том, как часто они хотят заниматься сексом. Некоторые могут преувеличивать свои желания, чтобы казаться более привлекательными, в то время как другие могут занижать свои потребности, чтобы угодить партнерше. В обществе очень развита мысль о том, что мужчина просто не может не хотеть, реальность же совсем другая. Честное и открытое обсуждение частоты интимной близости поможет избежать недопонимания и доставит радость и расслабление и самому мужчине, и женщине.

Уровень возбуждения

Мужчины могут быть не до конца честны говоря о том, насколько они возбуждены или заинтересованы в сексе. Это может быть сделано для того, чтобы не обидеть партнершу или избежать обсуждения своих проблем со здоровьем или либидо. Даже если в начале отношений мужчина проявлял невероятный энтузиазм в ожидании секса, будьте готовы к тому, что при близком знакомстве с вами его может что-то оттолкнуть и сама близость не будет такой яркой, как вы ожидали.

Будущие намерения

Последнее, о чем стоит упомянуть, это то, что мужчины иногда могут не быть откровенными относительно будущего данных отношений. Они могут говорить, что хотят серьезных отношений, их развития, когда на самом деле ищут или краткосрочную связь, или не определились в своих желаниях. Здесь важно начать выстраивать эмоциональную связь уже на ранних этапах, чтобы избежать разочарований и недопонимания со стороны обоих партнеров!

Честность в интимных отношениях — это основа доверия и взаимопонимания. Открытое общение помогает избежать недоразумений и укрепляет связь между партнерами. Если вы столкнулись с ложью или недосказанностью, стоит обсудить это с партнером и стремиться не повторять этот опыт, а сделать честность важным показателем для мужчин и женщин, индикатором их комфорта и психического здоровья. Определите сами для себя свои рамки и границы, планы, желания и потребности, и далее транслируйте это в мир.