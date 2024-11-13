Почему не стоит верить в скидки во время сезонных распродаж

В России продолжается сезон ноябрьских распродаж, приуроченных ко Дню шопинга. Покупателям обещают сумасшедшие скидки, превышающие 50% от стоимости товара. Однако 90% таких скидок – это ложь, товары во время сезонных распродаж продаются по обычным, средним или даже завышенным ценам, заявил председатель организации «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов.

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«Этой практике уже больше 10 лет – накануне каких-то больших распродаж или в момент начала акций, цены искусственно завышаются, а потом делается якобы большая скидка от этой завышенной цены», — пояснил эксперт.

Таким образом, реализуются товары иногда по стоимости, превышающей изначальную. Поэтому такие сезоны распродаж – это, по мнению Павлова, худшее время для спонтанных покупок. При этом на жителей постоянно вываливается огромное количество разной рекламы, из-за чего они становятся заложниками ситуации и совершают невыгодные покупки.

В целом подобное явление может наблюдаться не только в период крупных распродаж, но и в течение всего года. Однако, когда проводятся акции во всех магазинах, приуроченные к какой-то дате, люди становятся более уязвимы к обещаниям и начинают им доверять, объяснил правозащитник. Он посоветовал россиянам отслеживать, насколько скидки на предлагаемые товары достоверны, и не спешить с покупкой.

Ранее россиян предупредили о возросших рисках фишинговых атак из-за сезона скидок.