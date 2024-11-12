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Как общаться с человеком, если вы ему явно не симпатичны: советы психолога

Мы не всегда можем выбирать, с кем нам общаться, а кому просто вежливо помахать рукой и раствориться в туманной дали. Например, иногда мы вынуждены терпеть присутствие не совсем симпатичных коллег или общаться с чиновниками, которые вызывают у нас отрицательные эмоции. Это просто жизнь. Кстати, мы тоже далеко не всем по душе — некоторые люди достаточно однозначно дают понять, что относятся к нам так себе по разным причинам. Как продолжать с ними коммуницировать, если уж избежать этого никак не получится? Разбираемся вместе с психологом Маратом Вахитовым, его профессиональный стаж — 15 лет.

Как общаться с человеком, если вы ему явно не симпатичны
© globallookpress.com

Не принимайте это на свой счет

Часто сложно оставаться невозмутимым, когда чувствуешь отторжение со стороны другого человека. Однако важно понимать, что его отношение может быть обусловлено множеством внутренних причин, не связанных с вами.

«Работа над собственной уверенностью и самооценкой поможет вам не воспринимать профессиональные взаимодействия как личные атаки», — утверждает Марат.

Сохраняйте профессионализм и уважение

Ведите себя корректно и с уважением к окружающим — это залог успешной коммуникации, даже если человек вам не симпатизирует. Сохранение профессионализма помогает установить рабочие отношения на здоровой основе, даже если личные чувства остаются холодными или вовсе минусовыми. Ваши усилия в поддержании нейтрального и уважительного общения будут замечены и оценены по достоинству другими коллегами и руководством.

Слушайте внимательно

Постарайтесь понять точку зрения вашего собеседника, даже если его взгляды вам не близки.

«Активное слушание способствует улучшению отношений, так как показывает ваше уважение к мнению другого человека. Это может способствовать снижению напряженности и предотвращению конфликтов», — говорит психолог.

Используйте нейтральные темы для разговоров

Общение на безопасные темы может значительно облегчить взаимодействие. Говорите о том, что точно не вызовет разногласий — например, планы на выходные, популярные фильмы или книги. Это позволит вам поддерживать диалог без риска споров.

Устанавливайте четкие границы

Важно точно определять свои границы в общении. Это не только защитит вас от возможного эмоционального износа, но и позволит другим понять, как с вами взаимодействовать. Общение станет более предсказуемым и комфортным для обеих сторон.

Избегайте конфликтов и не эскалируйте ситуацию

Если вы чувствуете, что разговор начинает выходить за рамки приличия, лучше всего это остановить. Можно сказать что-то вроде:

«Давайте обсудим это позже», или сменить тему. Такой подход позволяет сохранить контроль над ситуацией и избегать негативных последствий.

Поищите помощь у третьих лиц

Если вам трудно справиться с ситуацией самостоятельно, ищите поддержку у руководства, HR или профессионального психолога. Внешний взгляд может помочь найти решение, которое будет приемлемо для всех. Не жалуйтесь, не обвиняйте коллегу и не выдвигайте претензии, а спокойно опишите ситуацию и свои сложности, связанные с ней.