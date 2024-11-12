Как общаться с человеком, если вы ему явно не симпатичны

Мы не всегда можем выбирать, с кем нам общаться, а кому просто вежливо помахать рукой и раствориться в туманной дали. Например, иногда мы вынуждены терпеть присутствие не совсем симпатичных коллег или общаться с чиновниками, которые вызывают у нас отрицательные эмоции. Это просто жизнь. Кстати, мы тоже далеко не всем по душе — некоторые люди достаточно однозначно дают понять, что относятся к нам так себе по разным причинам. Как продолжать с ними коммуницировать, если уж избежать этого никак не получится? Разбираемся вместе с психологом Маратом Вахитовым, его профессиональный стаж — 15 лет.

Не принимайте это на свой счет

Часто сложно оставаться невозмутимым, когда чувствуешь отторжение со стороны другого человека. Однако важно понимать, что его отношение может быть обусловлено множеством внутренних причин, не связанных с вами.

«Работа над собственной уверенностью и самооценкой поможет вам не воспринимать профессиональные взаимодействия как личные атаки», — утверждает Марат.

Сохраняйте профессионализм и уважение

Ведите себя корректно и с уважением к окружающим — это залог успешной коммуникации, даже если человек вам не симпатизирует. Сохранение профессионализма помогает установить рабочие отношения на здоровой основе, даже если личные чувства остаются холодными или вовсе минусовыми. Ваши усилия в поддержании нейтрального и уважительного общения будут замечены и оценены по достоинству другими коллегами и руководством.

Слушайте внимательно

Постарайтесь понять точку зрения вашего собеседника, даже если его взгляды вам не близки.

«Активное слушание способствует улучшению отношений, так как показывает ваше уважение к мнению другого человека. Это может способствовать снижению напряженности и предотвращению конфликтов», — говорит психолог.

Используйте нейтральные темы для разговоров

Общение на безопасные темы может значительно облегчить взаимодействие. Говорите о том, что точно не вызовет разногласий — например, планы на выходные, популярные фильмы или книги. Это позволит вам поддерживать диалог без риска споров.

Устанавливайте четкие границы

Важно точно определять свои границы в общении. Это не только защитит вас от возможного эмоционального износа, но и позволит другим понять, как с вами взаимодействовать. Общение станет более предсказуемым и комфортным для обеих сторон.

Избегайте конфликтов и не эскалируйте ситуацию

Если вы чувствуете, что разговор начинает выходить за рамки приличия, лучше всего это остановить. Можно сказать что-то вроде:

«Давайте обсудим это позже», или сменить тему. Такой подход позволяет сохранить контроль над ситуацией и избегать негативных последствий.

Поищите помощь у третьих лиц

Если вам трудно справиться с ситуацией самостоятельно, ищите поддержку у руководства, HR или профессионального психолога. Внешний взгляд может помочь найти решение, которое будет приемлемо для всех. Не жалуйтесь, не обвиняйте коллегу и не выдвигайте претензии, а спокойно опишите ситуацию и свои сложности, связанные с ней.