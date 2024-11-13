Ученые назвали способ, как улучшить атмосферу в коллективе

Американские ученые из Бингемтонского университета выяснили, что совместное поедание пиццы с коллегами может улучшить взаимодействие между сотрудниками на рабочем месте. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Management Studies (JMS).

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По словам специалистов, пицца-вечеринка служит хорошим примером события, помогающего коллегам формировать общие воспоминания. Этот фактор может в дальнейшем способствовать развитию рабочих отношений.

Исследователи отметили, что общий опыт может создаваться и вокруг менее приятных событий, таких как забастовка.

Команда изучила опыт 170-дневной акции протеста, которую в 2012 году устроили сотрудники южнокорейской общественной вещательной компании. Поводом для недовольства стало увольнение генерального директора и ряда членов профсоюзов.

Участники забастовки объединились, причем их группа еще долго существовала после окончания стачки. В то же время это событие раскололо коллектив на поддержавших протест и принявших сторону руководства.

Ученые добавили, что любой сильный и необычный опыт, скорее всего, будет способствовать дальнейшей совместной работе благодаря совместным воспоминаниям, которые помогают договариваться и решать проблемы.