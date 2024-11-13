41% россиян собираются потратить на распродажах в этом году менее 3 тысяч рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на опрос Rambler & Co.

Покупки на осенних распродажах собираются совершать 25% опрошенных россиян. Интересно, что это на 3% меньше, чем в 2023 году.

30% выделяют на распродажи от 3 тысяч до 10 тысяч рублей. 13% готовы потратить от 11 тысяч до 20 тысяч рублей. 9% собираются сделать покупки на сумму свыше 50 тысяч рублей. 7% потратят от 21 тысячи до 50 тысяч рублей.

47% россиян признались, что могут совершить спонтанную покупку на распродажах, но только если они давно о ней мечтали. 31% покупают на распродажах товары повседневного спроса. 9% готовы ждать год, чтобы купить конкретную вещь. 9% закупают новогодние подарки.

22% участников исследования заявили, что предпочитают совершать покупки на маркетплейсах. 12% выбирают офлайн-магазины.