Секс-коуч дал советы, как улучшить интимную жизнь

Секс-коуч Джиджи Фонг перечислила несколько правил, соблюдая которые, можно улучшить свою интимную жизнь. Ее колонка опубликована в издании HypeBae.

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Фонг рекомендовала как минимум раз в неделю мастурбировать, чтобы снимать стресс. Секс-коуч уточнила, что ее совет касается как одиноких людей, так и тех, у кого есть партнер. Также она посоветовала медитировать и вести дневник каждый день.

«Отличные методы, позволяющие оставаться в гармонии со своими желаниями. Перед своим первым сеансом ведения дневника спросите себя: "Чувствую ли я прилив сил во время секса?" И посмотрите, куда приведет вас ваш разум», — написала коуч.

Кроме того, качество интимной жизни улучшат регулярные занятия спортом — стимуляция кровообращения может привести к более интенсивным оргазмам, а повышенная выносливость сделает приятнее многие позы, к примеру, «наездницу», заверила Фонг.

Кроме того, секс-коуч рекомендовала изучать современные методы контрацепции, качественно отдыхать и обсуждать интимную жизнь с партнером.

«Сон важен не только для психического здоровья, но и для удовольствия. Исследования показывают, что недостаточное количество сна может привести к падению либидо, поэтому убедитесь, что уделяете достаточно внимания полноценному ночному отдыху», — Джиджи Фонг, секс-коуч.

Ранее Фонг рассказала о так называемом правиле трех месяцев в отношениях. В «правиле», которое стало популярно в TikTok, утверждается, что если отношения не стали серьезными за этот срок, то они никогда не станут такими.