Эксперты назвали преимущества брака для здоровья

По данным анализа, опубликованного в журнале Nature Human Behaviour, у неженатых людей вероятность возникновения симптомов депрессии может быть на 80% выше, чем у состоящих в браке. Причём риск выше у мужчин и у людей с более высоким уровнем образования.

© Чемпионат.com

Учёные проанализировали данные 106 556 участников из семи стран — США, Великобритании, Мексики, Ирландии, Южной Кореи, Китая и Индонезии, — чтобы исследовать риск возникновения симптомов депрессии среди женатых и неженатых людей. Они обнаружили, что у тех, кто не состоит в браке, риск возникновения симптомов депрессии увеличивается на 79%.

Интересно, что у разведённых вероятность симптомов депрессии была на 99% выше, а у вдовцов — на 64% выше, чем у состоящих в браке.

Авторы предположили, что более низкие показатели депрессии среди супружеских пар связаны с обменом социальной поддержкой внутри семьи, лучшим доступом к экономическим ресурсам и положительным влиянием на благополучие друг друга.