Психолог объяснил, как стоит себя вести во время конфликта

Эксперт Светлана Соколова объяснила, что обвинения - не лучший способ решения сложной ситуации, главное - понять собеседника и выслушать друг друга.

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По ее словам конфликтов невозможно избежать - в мире людей действует столкновение интересов и мнений.

В такой ситуации сложно разобраться мирным путем, ведь того или иного человека что-то заденет, разозлит или обидит. Кроме того, нельзя забывать и про самоконтроль, ведь эмоции способны сильно захлестнуть и спровоцировать на ухудшение и без того неприятного момента.

Если это все-таки случилось, психолог рекомендует использовать правильно "стоп", которое представляет собой аббревиатуру.

"С" - "Стойте". Здесь необходимо четко осознать, что эмоции взяли верх, и сделать небольшую паузу.

"Т" - "Только шаг назад". Данный совет может восприниматься буквально, например, отойти от оппонента или выйти в другую комнату. Или метафорически - вернуться назад в диалоге.

"О" - "Осмотритесь". Следует взглянуть на ситуацию под другим углом и понять, что сейчас происходит на самом деле. Нужно поставить себя на место другого и попытаться увидеть его точку зрения.

"П" - "Попытайтесь действовать осознанно". После всех этих анализов конфликта стоит идти в сторону его разрешения через реальные шаги, а не импульсивные высказывания.

Чтобы четко разобраться, как лучше поступить, Соколова предлагает выдвинуть несколько вариантов развития событий, после чего выбрать наиболее подходящий. Например, первый - ругаться дальше, второй - отложить разговор, третий - пойти на компромисс и так далее, сообщает "Тульская служба новостей".

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