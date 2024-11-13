Эксперт объяснил, почему люди решаются на курортные романы

Согласно исследованиям, около 50% россиян хотя бы раз вступали в курортные романы. Причины таких краткосрочных отношений в поездках рассмотрела консультант по сексуальным отношениям Вероника Чайная.

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В отпуске люди получают возможность уйти от повседневных забот и погрузиться в мир новых ощущений, отмечает эксперт, но за поверхностной легкостью зачастую кроются психологические мотивы, указывающие на неудовлетворенность в обычной жизни.

По мнению Чайной, кратковременные романтические отношения часто становятся реакцией на нехватку внимания и романтики в буднях. В отпуске снижается уровень стресса, активизируются гормоны удовольствия, такие как дофамин и окситоцин, создающие ощущение счастья и близости, что усиливает иллюзию влюбленности. Однако эта «влюбленность» проходит вместе с возвращением в обычную рутину.

Часто курортные романы служат способом сбежать от проблем в стабильных отношениях. Люди, склонные к тревожной привязанности, могут искать легкости, чтобы временно избежать ответственности и сложностей, присущих долгосрочным отношениям. Временные романы освобождают от необходимости решать конфликты, согласовывать действия с партнером и преодолевать прошлый эмоциональный багаж.

Британский психотерапевт Карен Гурни сравнивает курортные романы с «объедками»: они дают лишь временные эмоции и не способны заменить полноценные отношения, требующие усилий и компромиссов. По мнению Чайной, такие мимолетные связи могут казаться привлекательными из-за ярких эмоций, но при этом только скрывают настоящие проблемы в отношениях. Подобные романы, хотя и приносят краткосрочное облегчение, не решают глубинных трудностей, таких как отсутствие прочной связи с партнером или недостаток эмоциональной поддержки.

Специалист предлагает рассматривать курортные романы как сигнал к саморазвитию и осознанию собственных потребностей. Курортные отношения могут дать временное чувство свободы и позволить исследовать собственную сексуальность, но, по мнению Чайной в беседе с «Газетой.Ru», лишь глубокие и устойчивые связи могут привести к долговременному счастью и удовлетворению.

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