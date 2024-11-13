Как защититься от негатива в холодное время года

Морозы приносят не только физический дискомфорт. У многих людей портится настроение и пропадает чувство комфорта. Однако это легко можно решить.

Для начала поддерживайте тепло в доме. Согласно поверьям, холод приносит негатив в жизнь. Поэтому в квартире всегда должна быть комфортная для проживания температура.

Используйте свечи. Это символ света и чистоты. Зажигайте их в морозные дни, чтобы устранять накопившейся в доме негатив.

Многие верят в силу кристаллов. Так, можете приобрести аметист и правильно разместить его в квартире.

Ароматы тоже влияют на эмоции и состояние души. Так, к ним относят ваниль, лаванду, цитрусовые и другие.

И главное — общайтесь со своей семьей. Устраивайте семейные вечера у камина или посиделки со свечами.

Ранее семейный психолог-психотерапевт Анастасия Кардиакос рассказала: чтобы наслаждаться браком, нужно помнить, как он начинался. По ее словам, также следует помнить, что любит партнер, и давать ему это, чтобы сохранить супружество.