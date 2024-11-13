Почему бранить себя по поводу и без ненормально

Бранить себя по любому поводу — ненормальное поведение. Об этом в своём телеграм-канале сообщил психолог Михаил Лабковский.

Врач рассказал о распространённой проблеме, когда люди мысленно или вслух оскорбляют сами себя. Такое поведение может быть заучено ещё в раннем возрасте:

«Всякий раз, когда мы произносим «ты мудак», «придурок», «поступаешь, как полный идиот», мы слышим не себя. Это голоса тех, кто воспитывал нас, наставлял и наказывал».

Психолог напомнил, что в детстве люди борются с агрессивным поведением и учатся полагаться на свои силы. Те, кто продолжают так разговаривать, будучи взрослыми, «тянут себя на дно».

Клинический психолог объяснил, почему люди грубят и как защититься от агрессии.