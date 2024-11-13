Пять мифов о мужской сексуальности

Сексуальность у мужчин — это поле, где цветут всевозможные сказки народов мира и мифы — как пионы всех цветов в ботаническом саду. Они тиражируются, видоизменяются, как в игре «глухие телефончики» — и, в конце концов, начинают претендовать на статус непреложной истины. Некоторые из них укоренились настолько глубоко, что начинают вредить не только психологическому, но и физическому здоровью. Давайте разберемся с пятью наиболее распространенными мифами о мужской сексуальности и узнаем мнение эксперта — сексолога Ольги Василенко, чтобы не остаться в заблуждении.

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Миф: мужчинам вредно воздержание

«Без секса я засохну как мумия!» — кричат нам со страниц журналов и форумов. И этот же аргумент мужчины часто предъявляют своим женщинам, когда те отказываюся по каким-либо причинам от секса. Но на деле воздержание не приносит физического вреда мужчинам. Сексолог уверяет, что отсутствие секса не влияет на физическое здоровье, хотя может вызывать стресс или чувство неудовлетворенности. «На самом деле, время от времени воздержаться может даже быть полезным, так как позволяет лучше понять свои желания и предпочтения», — утверждает Ольга.

Миф: мужчины всегда хотят секса

Этот миф мог бы стать основой для сценария не одного мелодраматического сериала. Да, собственно, и стал, чего уж там. Однако мужчины не роботы, и их желание может колебаться в зависимости от множества факторов: стресса, усталости, здоровья и эмоционального состояния.

«Сексуальное желание не является постоянной величиной ни для кого, и гендер тут вообще ни при чем, и это нормально», — говорит сексолог.

Миф: размер имеет значение

Несмотря на то, что об этом спорят уже вечно, сюда же наворотили диковатых психологических теорий и доводов, большинство сексологов сходятся во мнении, что размер — это не главное. Важнее умение быть внимательным партнером — и чувство взаимности в паре.

«Лучше быть мастером эмоционального взаимодействия, чем обладателем впечатляющих размеров без понимания, как ими пользоваться», — подчеркивает эксперт.

Миф: мужчины думают о сексе каждые семь секунд

Кто и как измерял, интересно? Этот миф звучит как отличный маркетинговый ход, но на деле это просто стереотип, в придачу, довольно пошленький. Сексолог говорит, что хотя сексуальные мысли у мужчин действительно водятся в головах в ассортименте, утверждать, что они занимают все их время, — мягко говоря, преувеличение. Мужчины так же разнообразны в своих размышлениях, как и во всем остальном.

Миф: мужчина всегда должен быть готов к сексу

Этот миф создает нереалистичные ожидания и давление. На самом деле, конечно, мужская сексуальная функция может изменяться, и это абсолютно нормально. Например, усталость, стресс, болезни, возраст или личные проблемы могут влиять на сексуальное желание и способность к сексу.

В общем, сексуальность мужчин — это не так чтобы простая тема, и лучше бы избегать упрощений. Здоровье и сексуальная жизнь уникальны для каждого человека, и важно подходить к этому вопросу с пониманием и без предвзятости. Научиться различать мифы и реальность — значит, открыть дверь к более гармоничным и счастливым отношениям.