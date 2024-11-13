Почему маски и патчи стали для женщин важнее отношений

Тейпы для рта, увлажняющие маски, ремни для подтяжки подбородка и пластыри от морщин — так выглядит ежедневный вечерний уход зумеров. Теперь молодежь в погоне за красотой наносит уходовые средства на всю ночь, отказывая при этом партнерам в интимной близости. Почему одержимые чистотой и здоровым образом жизни женщины предпочитают 12-этапный уход за кожей сексу — выясняла «Лента.ру».

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Что такое morning shed?

Привычное стремление людей хорошо выглядеть, чтобы привлечь партнера, уверенно сменяется новой тенденцией. Теперь в приоритете у зумеров собственная чистота и внешний вид, а не желание красоваться перед окружающими.

В последние годы уход за собой вышел на новый уровень: девушки больше не ограничиваются только кремами и сыворотками быстрого действия, предпочитая им сложную, а главное — длительную рутину. Они заклеивают рты специальными тейпами, которые защищают слизистую от возможных воспалений, наносят увлажняющие маски на всю ночь и надевают на головы специальные шапочки, чтобы защитить подушку от арганового масла, втертого в волосы.

Тело больше не является целостной системой. Это не средство, с помощью которого мы испытываем радость и удовольствие в течение жизни Ракель С. Бенедикт писательница

Вместе с тем TikTok заполонили ролики, авторы которых детально демонстрируют, как сразу после пробуждения спешат удалить с тела нанесенные вечером уходовые средства: смывают кремы, снимают патчи и ремни для подтяжки подбородка, убирают с лица маски. Видео о новом популярном утреннем ритуале, именуемом morning shed (буквально — «утреннее сбрасывание»), в сети набирают миллионы просмотров на платформе.

Вечерние уходовые процедуры вынуждают зумеров отказываться от секса

Однако пока приверженцы эстетики clean girl заботятся о своем внешнем виде, их партнеры возмущаются недостатком интимной жизни.

«Дамы, если он не любит вас с вашим липким скотчем, корейской маской для сна, борной кислотой, подушкой для сна на боку, разделителями пальцев ног и шелковым чепчиком, то…» — иронизирует одна из последовательниц тренда.

Бьюти-редактор Джессика Дефино объясняет, что на данный момент для молодежи именно красота, а не взаимоотношения с избранником, выходит на первый план.

«Для многих внешний вид важнее секса и любви. Девушка сразу с несколькими масками на лице не очень расположена к сексу», — объясняет эксперт.

24-летняя блогерша Дейзи, которая утверждает, что нередко ругается с молодым человеком из-за бьюти-рутины, соглашается с мнением Дефино.

«Когда я заканчиваю уход — мой парень уже спит. Утром мы часто спорим по этому поводу, потому что он разгневан от недостатка внимания», — признается она.

При этом девушка добавляет, что ее решение так тщательно ухаживать за собой не подлежит обсуждению.

Другая инфлюэнсерша с никнеймом sunnydrip в соцсетях и вовсе заявляет, что подобные вечерние ритуалы приносят намного больше удовольствия, чем секс.

Да, секс — это круто, но вы когда-нибудь снимали сухие контактные линзы после долгого дня, умывались, делали уход за кожей, выпивали большой стакан воды и ложились в постель? инфлюэнсерша с никнеймом sunnydrip

Индустрия красоты приводит к сексуальному спаду у зумеров

Женщины становятся настолько озабочены своей красотой, что, по некоторым исследованиям, испытывают более низкое сексуальное удовлетворение и редкие оргазмы, если отвлекаются от мыслей о своем внешнем виде.

Кроме того, некоторые современные женщины в начале отношений не решаются показать партнеру натуральную внешность. Вместо этого они выбирают ложиться спать с макияжем, поскольку без него чувствуют себя уязвимыми.

По мнению ученых, индустрия красоты призывает потребителей следовать нереалистичным идеалам красоты, что, в свою очередь, в целом приводит к спаду интереса к сексу в обществе.

37 процентов представителей поколения Z не занимались сексом за последний месяц. Еще часть имела интимную близость три раза в месяц «Культура красоты побуждает женщин отдавать приоритет эстетике над эротикой. Выглядеть сексуально стало важнее, чем чувствовать себя сексуальной», — заявляет Дефино.

По ее словам, тенденция объясняется тем, что молодые люди стремятся к совершенству, при этом считая себе недостойными любви, пока не достигнут условного идеала.

«Мы стремимся сгладить любые признаки жизни — морщины, прыщи, поры, жир — до приближения к совершенству», — высказывается эксперт.

Однако в погоне за стандартами красоты, которые, безусловно, приносят ряд социально-экономических выгод, таких как признание общества, важно помнить, что реальная жизнь значительно важнее, чем социальный статус и вполне условный совершенный внешний вид.