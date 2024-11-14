Раскрыт способ вернуть интерес мужчины к сексу

Сексопатолог Стивен Снайдер заявил, что в последние годы женщины все чаще жалуются на то, что их партнеры не проявляют интереса к сексу. Как вернуть утраченный интерес мужчины к интимной близости, он рассказал изданию Daily Mail.

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Прежде всего Снайдер посоветовал женщинам не выражать свое недовольство отсутствием близости бурно, так как из-за этого мужчина может замкнуться.

«Я советую женщинам на начальном этапе отношений сказать партнеру: "Иногда ты будешь видеть меня расстроенной и разочарованной. Когда это произойдет, не надо паниковать. Поверь мне, все будет хорошо"».

При необходимости эту беседу можно повторить несколько раз, чтобы мужчина действительно понял, что в негативных эмоциях нет ничего страшного, отметил сексопатолог.

Затем Снайдер посоветовал научиться получать наслаждение от интимной близости. По его словам, мужчинам внушают мысль, что они должны сосредоточиться на удовольствии женщины, однако это часто приводит к тому, что секс становится пресным и бесстрастным. Сексопатолог призвал во время интимной близости выбрасывать из головы все посторонние мысли и наслаждаться настоящим моментом.

Снайдер также отметил, что, по мнению многих людей, возбуждение всегда должно заканчиваться сексом и оргазмом.

«Желание так не работает. Это не то же самое, что ужин: как будто бы, если вы не поели до семи вечера, вы точно умрете с голоду», — объяснил специалист.

Он призвал не стремиться к оргазму любой ценой и объяснять партнеру, что иногда достаточно объятий, поцелуев и эмоциональной близости.

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