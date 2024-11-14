Психолог назвала способы сохранить трудный брак и когда пора сдаться

Пары, которые оказались в кризисе отношений, встают перед выбором: сохранить брак или идти дальше. Однако не всегда такие серьезные изменения нужны. Как сохранить отношения и когда пора уходить – об этом в программе «Личный БРЕНД» в эфире «Радио 7» рассказала психолог и сказкотерапевт Вероника Кармацких.

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«Я абсолютно уверена, что необходимо расставаться и уходить из отношений, если в отношениях присутствует насилие. Физическое или моральное: унижение, обесценивание, неуважение и постоянная ругань, когда нарушается личность человека. И здесь уже не стоит говорить: «Иди работай с собой. Он как-то изменится, вы в диалоге найдёте решение». Я сама пережила такую историю, и я абсолютно уверена, что это красный флаг. Необходимо уходить как женщине, так и мужчине», – отметила психолог.

Если же проблема отношений кроется в другом, то брак еще можно спасти. При частых конфликтах важно быть в диалоге, считает Вероника Кармацких. По ее мнению, сначала стоит разобраться в отношениях. И если спасать уже нечего – только тогда уходить.

«В новых отношениях создашь такой же сценарий. Ты разберись в этом, а потом уже уходи. И чтобы это сделать, необходимо установить диалог, обсуждать ценности и видение вашего союза на ближайшие полгода-год как минимум. Тут важно посмотреть, как вы сходитесь. Если не нашли каких-то общих ценностей и смыслов, но желание остаться вместе есть, нужно дать время. В этот момент важна взаимная поддержка», – подчеркнула психолог.

Можно попробовать и искусственно создать общие точки соприкосновения. Например, найти совместное хобби. Часто проблема разваливающегося брака глубже: партнеры не слушают друг друга и не воспринимают чувства партнера.

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