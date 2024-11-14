Психолог предупредила о негативном влиянии многозадачности на организм

Многозадачность истощает организм и вызывает агрессию, предупредила психолог Дарья Яушева. В беседе с NEWS.ru специалист отметила, что решение большого количества задач одновременно негативно влияет на ресурсы мозга, связанные с самоконтролем и управлением эмоциями. По ее словам, умственные батареи буквально разряжаются.

Действительно высокоинтенсивная умственная нагрузка истощает организм. Особенно в условиях многозадачности. Истощаются ресурсы мозга, связанные с самоконтролем и управлением эмоциями. Дело в том, что, когда человек постоянно переключается между задачами или длительное время занят решением сложных вопросов, его умственные батареи буквально разряжаются, — пояснила Яушева.

По словам психолога, многозадачность может негативно отразиться на общем физическом и эмоциональном состояниях. Она обратила внимание, что растет уровень стресса и снижается продуктивность. Хроническое истощение может привести к депрессии или выгоранию, предупредила Яушева.

Но мы понимаем, что есть профессии, когда нет возможности отказаться от многозадачности, тогда важно найти подходящие методы компенсации, чтобы восстанавливать энергию, — заключила психолог.

Психолог Татьяна Чернякова ранее рассказала, что медитации, сон, йога, правильное питание и способность управлять своей реакцией на негативные события помогают повысить стрессоустойчивость. По ее словам, для успешной борьбы с отрицательными событиями и их накоплением необходимо постоянно работать над собой.