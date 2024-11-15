Психолог объяснила, как избавиться от синдрома спасателя

Синдром спасателя – это стремление человека помогать другим, даже когда в этом нет необходимости. Он навязывает свою помощь и доброе намерение. Подробнее о данном синдроме рассказала психолог Светлана Соколова.

«В таких случаях индивид удовлетворяет собственные эмоциональные потребности: желание быть нужным, лучшим и более знающим, чем тот, кому он помогает», – поясняет эксперт.

По ее словам, Стивен Карпман впервые ввел термин «спасатель», описывая взаимодействие в рамках драматического треугольника, где «спасатель» защищает «жертву» от «агрессора», который может быть как личностью, так и обстоятельствами, например, политической или экономической ситуацией.

Спасатели нередко стремятся сохранить жертву в зависимости, подчеркивая ее некомпетентность: «Я сделаю за тебя». Важно отметить, что спаситель часто испытывает потребность делать все вместо другого, чтобы чувствовать себя нужным.

Синдром спасателя часто возникает из чувства детской отверженности, когда эмоции ребенка игнорировались до тех пор, пока он не становился полезным. В отличие от альтруистов, спасатели не заботятся о том, нужна ли их помощь.

Психолог уточнила, что созависимые отношения для них характерны. Спасатели часто обесценивают усилия других и считают, что могут решить их проблемы, ожидая при этом признания и любви взамен. Первым шагом к исцелению является осознание своей проблемы и просьба к другим о подтверждении необходимости помощи, пишет Тульская служба новостей.