Психотерапевт объяснил, как побороть страх перед изменениями в жизни

Психотерапевт Мартынов: признание возможного риска поможет при страхе изменений. Специалист напомнил, что всё новое всегда связано с риском — не только негативного, но и позитивного результата. На пути к цели могут быть ошибки, благодаря работе над которыми человек учится новому. Какие ещё знания помогут справиться со страхом изменений.

Во-первых, нужно заранее планировать свои шаги, посоветовал в разговоре с РИАМО основатель Международного института психосоматического здоровья, преподаватель курса «КПТ», психотерапевт Сергей Мартынов.

Путь к большой цели можно поделить на маленькие, достижимые шаги. Также важно понять, какие качества помогут вам в процессе.

«Определите свои сильные и слабые стороны: обращайте внимание на свои сильные стороны, на которые можно опираться, а над слабыми стоит поработать — приобретать новые знания и навыки, помогающие двигаться дальше», — сказал Мартынов.

Во-вторых, будьте готовы к тому, что не всё может пойти по плану. И не стоит себя корить за ошибки. Попробуйте взглянуть на трудности по-другому.

В-третьих, примите то, что крупные изменения не произойдут сразу.

«Помните, что преодоление страха — это процесс, который потребует некоторого времени и усилий, но позитивный результат обязательно порадует вас, привнеся в вашу жизнь свободу, повышение эффективности и самореализацию», — объяснил специалист.

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