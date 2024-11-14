Стало известно, чего больше всего боятся жители России

Жители России больше всего боятся проблем со здоровьем у близких людей, терактов и чрезвычайных происшествий, говорится в докладе Института социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН "Российская повседневность сегодня: по материалам социологического мониторинга", представленном на пресс-конференции в ТАСС.

"Среди россиян широко распространены страхи потери здоровья (смерти) близких людей (весной 2024 г. они были актуальны для 55%) и своего собственного (37%), в меньшей степени - страхи имущественных потерь. При этом наиболее сильные фобии наших сограждан связаны с терактами, чрезвычайными ситуациями и уличными опасностями", - говорится в исследовании.

В то же время ученые отмечают, что сопоставление данных опросов 2008 и 2024 гг. свидетельствует о снижении за последние 16 лет переживаний опасности: уменьшилось число часто называемых источников и субъектов опасности, а также сократились доли россиян, полагающих эти опасности актуальными.

"Однако доля россиян, которые "ничего не боятся", составила весной 2024 г. лишь 16%, то есть более чем 4/5 наших сограждан часто или периодически испытывают страх перед какими-либо опасностями", - отмечают авторы исследования.

Исследования проводились по репрезентативной общероссийской выборке в 22 субъектах РФ с охватом 112 поселений, в том числе двух мегаполисов, 19 административных центров субъектов РФ, 35 районных центров, 19 поселков городского типа (ПГТ) и 37 сел.